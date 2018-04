CE NEBUNIE! Wenger poate da lovitura dupa ce pleaca de la Arsenal: "Real Madrid si PSG i-au facut oferte!" Anuntul zilei in Anglia

Fostul sef executiv de la Arsenal, David Dein, a facut dezvaluirea.

Ramas apropiat de Arsene Wenger dupa plecarea de la Arsenal, David Dein a acordat un interviu pentru Sky Sports in care a dezvaluit ca Wenger va continua ca antrenor dupa ce se va desparti de Arsenal! Arsene Wenger a anuntat vinerea trecuta ca acesta va fi ultimul lui sezon pe banca lui Arsenal dupa aproape 22 de ani la clubul englez.

"Cu siguranta nu va duce lipsa de oferte. Am avut multe telefoane primite in ultimele zile, ma intrebau: ai vorbit cu el? In ultimii ani el a fost abordat de cele mai mari cluburi din lume, Real Madrid, Paris Saint-Germain, nationala (Frantei) l-a vrut la un moment dat. Intrebarea este daca va dori sa continue. Devine din ce in ce mai dificil, este o presiune uriasa.



Va implini 69 de ani in octombrie, dar este intr-o conditie fizica extraordinara. Are aceeasi greutate ca atunci cand l-am cunoscut. Are o minte foarte activa, cunoaste atat de bine jocul.



Era o decizie care se apropia. La finalul sezonului trecut am vorbit cu el, l-am intrebat ce vrea sa faca, daca vrea sa plece. Nu era decis. La final i-am spus: <Arsene, stii care este problema ta? Iubesti prea mult acest club>. E atat de atasat de el, atat de loial, dedicat. Simtea ca e responsabil pentru jucatori. Cu siguranta era o optiune sa plece din sezonul trecut. A luat decizia iar aceasta a fost sa ramana. Am simtit ca in ultimele saptamani a devenit si mai dificil pentru el, mai ales luand in calcul rezultatele. Am banuit ca este improbabil sa mai ramana dupa finalul acestui sezon" a declarat Dein.