Umilința cu 0-3 în fața lui Konyaspor, echipa lui Marius Ștefănescu, a fost picătura care a umplut paharul la Gaziantep.

La doar o lună după ce fusese instalat, Ismet Tasdemir (51 de ani) a fost demis din funcția de antrenor principal.

Gaziantep și-a demis antrenorul după umilința în fața echipei lui Marius Ștefănescu

Conducerea s-a mișcat rapid și la numai 24 de ore distanță a anunțat numirea lui Burak Yılmaz (40 de ani), fost mare atacant al naționalei Turciei.

„Clubul de fotbal Gaziantep a ajuns la un acord cu directorul tehnic Burak Yılmaz, până la sfârșitul sezonului. Îl primim pe noul nostru antrenor în comunitatea noastră și îi urăm mult succes”, au scris turcii pe Instagram.

Yılmaz a semnat contractul la ceremonia oficială alături de președintele Memik Yılmaz și va debuta pe bancă în următoarea etapă de campionat.

Gaziantep e ultima clasată în Super Lig după două etape, cu zero puncte și fără gol marcat. În prima rundă, echipa a fost spulberată tot cu 0-3 de Galatasaray, iar acum a cedat la același scor cu Konyaspor, formație unde joacă internaționalul român Marius Ștefănescu.

