Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma

Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Înotătoarea Kate Douglass şi-a doborât propriul record mondial în proba de 100 de metri liber (bazin scurt) în timpul calificărilor americane pentru Campionatele Mondiale de la Beijing, care vor avea loc în decembrie anul acesta, scrie EFE.

Și-a doborât propriul record mondial

Douglass (New York Athletic Club), al cărei record anterior era de 49 sec 93/100, stabilit la Toronto (Canada), pe 25 octombrie 2025, a stabilit noul record cu 49 sec 64/100, învingându-le în finala probei de 100 m liber pe Gretchen Walsh (50 sec 61/100) şi Liberty Clark (50 sec 94/100).

"Ştiam că va fi o cursă foarte strânsă; toate fetele mai tinere se îmbunătăţesc foarte mult şi cred că acest lucru este fantastic pentru viitorul echipei SUA şi pentru ştafeta 4x100 liber'', a spus americanca, care egalase anterior recordul mondial la proba de 50 de metri liber cu un timp de 22 sec 75/100.

Douglass, 24 de ani, este dublă campioană olimpică la Paris (200 m bras şi ştafeta de 4x100 m mixt), septuplă campioană mondială în bazin olimpic şi are 11 titluri mondiale în bazin scurt, scrie Agerpres.