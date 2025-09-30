Introdus la pauză în locul lui Isak, Hugo Ekitike a reușit golul decisiv în minutul 85. Francezul a înscris după un nou assist al lui Federico Chiesa și a sărbătorit reușita prin a-și da jos tricoul.



Fotbalistul a omis însă că avea deja un cartonaș galben, încasat în minutul 53 pentru proteste. Atacantul de 23 de ani a văzut al doilea avertisment și a fost eliminat, în consecință.



Arne Slot, antrenorul ”cormoranilor”, a luat foc după gafa lui Ekitike. Tehnicianul nu s-a ferit de cuvinte și a catalogat gestul pe care l-a făcut fotbalistul drept ”inutil și stupid”.



Ce a spus Hugo Ekitike despre Arne Slot după ce antrenorul lui Liveprool l-a făcut praf în urma gafei comise în Carabao Cup



Pentru Liverpool urmează meciul cu Galatasaray din Turcia în UEFA Champions League, iar înaintea partidei de la ”masa bogaților”, Ekitike a reamintit despre gestul său și și-a prezentat scuzele.



”Nu a fost o mișcare inteligentă. Am stat trist acasă sâmbătă și m-am uitat la colegii mei (n.r. cum jucau împotriva lui Crystal Palace). Îmi prezint din nou scuzele tuturor. Nu se va mai întâmpla. Acum, să mergem mai departe”, a spus Ekitike.



Fotbalistul lui Liverpool a vorbit și despre Arne Slot.



”Antrenorul nu vorbește cu mine prea mult despre cum ar trebui să joc. Îmi oferă multă libertate. Pot să mă întâlnesc cu ceilalți jucători sau să atac în profunzime. Cred că pot să aduc multe echipei”, a mai spus Ekitike, citat de TuttoMercatoWeb.

