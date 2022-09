Ce a spus conducerea lui Brighton despre Roberto De Zerbi, fost campion cu CFR Cluj. Meciul cu Liverpool e primul test al noului antrenor

Graham Potter a stat pe banca englezilor 134 de meciuri, acumulând o medie de 1.28 puncte pe joc. Însă, antrenorul s-a despărțit de Brighton și s-a înțeles cu Chelsea.

În acest sens, echipa la care Florin Andone a fost legitimat cinci sezoane și-a găsit deja un nou tehnician: Roberto De Zerbi, liber de contract după ce a părăsit-o pe Șahtior Donețk în iulie.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! ???? pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ