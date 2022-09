Brighton & Hove Albion, echipă din Premier League rămasă fără manager după plecarea lui Graham Potter la Chelsea, a anunțat duminică numele noului antrenor: Roberto De Zerbi, fostul campion din Liga 1 cu CFR Cluj în 2010 și 2012.

Tehnicianul italian în vârstă de 43 de ani a semnat un contract pe patru sezoane cu clubul din Brighton and Hove.

Retras în 2013 din cariera de jucător, De Zerbi a devenit în scurt timp un antrenor extrem de apreciat.

El le-a condus, pe rând, pe Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo și Șahtior Donețk, fiind la un moment dat luat în considerare și pentru banca Barcelonei!

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! ???? pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ