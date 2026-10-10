LIVE VIDEO Arsenal - Leeds United, de la 14:30 pe VOYO SPORT 1! Meciurile din Premier League revin pe VOYO

Arsenal - Leeds United, de la 14:30 pe VOYO SPORT 1! Meciurile din Premier League revin pe VOYO Premier League
SPORT.RO
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Premier League se vede exclusiv pe VOYO.

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Arsenal - Leeds UnitedArsenalLeeds UnitedMikel ArtetaPremier League
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Arsenal - Leeds United 

LIVE EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 14:30, campioana en-titre Arsenal o întâlnește pe Leeds United în etapa cu numărul 6 din Premier League.

Uluitor! Cum s-a impus Mikel Arteta la Arsenal: ”Am făcut praf tot! Pur și simplu am devastat acolo și apoi i-am chemat pe toți”

Spaniolul se află pe banca ”tunarilor” din 2019.

Retras în 2016 din fotbal, Mikel Arteta a devenit secundul lui Pep Guardiola la Manchester City. În 2019 s-a despărțit de gruparea ”cetățenilor” și a preluat clubul la care a fost legitimat în finalul carierei sale fotbalistice.

Pe banca ”tunarilor”, Arteta și-a trecut în cont 360 de apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 2,03 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Într-un interviu pentru The Athletic, Arteta a povestit cum a încercat să impună spiritul de echipă încă din prima zi la Arsenal, printr-o metodă neobișnuită, menită să le arate tuturor cât de importantă este colaborarea.

”În prima mea zi ca nou antrenor al lui Arsenal, am făcut praf biroul. Pur și simplu am devastat biroul și am aruncat totul pe jos - calculatoarele, laptopurile, cablurile. Apoi i-am chemat pe toți înăuntru.

Le-am spus: 'Dacă vreți să vă ajut să vă bucurați de meseria voastră, de viață și de pasiunea pe care o împărtășim cu toții, aveți două minute să puneți totul la loc și să fiți pregătiți să lucrăm împreună'.

Acela ar fi putut fi și sfârșitul carierei mele de antrenor, pentru că, dacă lucrurile ar fi rămas așa, aș fi rămas fără serviciu!”, a spus Mikel Arteta.

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