Chiar dacă a recunoscut că nu urmăreşte meciurile de la CM 2026, latifundiarul din Pipera are deja o favorită clară la trofeu.

Gigi Becali mizează pe Franţa, Şumudică pe Argentina

În direct la Digi Sport, Gigi Becali a explicat că nu a urmărit până acum nicio partidă de la Campionatul Mondial, însă asta nu l-a împiedicat să intre într-o dispută amicală cu fostul antrenor al Rapidului.

„Am făcut un pariu cu Şumudică. Bine, pariu, n-am mizat nimic, am zis doar aşa, pe cine e mai şmecher, cunoscător de fotbal. Eu am zis că Franţa, el a zis Argentina.

Eu am zis Franţa, dar nu m-am uitat la ei. Nu i-am văzut deloc. Eu ştiu că e o echipă puternică şi mizez pe doi jucători: Olise şi Mbappe. Dacă e o echipă puternică şi mai are şi doi jucători puternici, e greu să o învingi”, a declarat Gigi Becali.

Patronul roş-albaştrilor a precizat că nu urmăreşte nici măcar meciurile naţionalei Capului Verde, acolo unde evoluează Joao Paulo, unul dintre fotbaliştii pe care FCSB se bazează în noul sezon.

Franţa, cu un pas spre optimile de finală

Selecţionata Franţei a început cu dreptul aventura de la Campionatul Mondial şi ocupă momentan o poziţie favorabilă în Grupa I.

Vicecampioana mondială face parte dintr-o grupă alături de Irak, Norvegia şi Senegal. După victoria obţinută în primul meci, francezii urmează să întâlnească Irak, iar ultimul joc din faza grupelor este programat vineri, de la ora 22:00, contra Norvegiei.