Am fost pe Anfield: O zi de meci în Liverpool, mai mult decât 90 de minute de fotbal

Am fost pe Anfield Stadium la meciul dintre Liverpool și Ipswich Town, și am asistat la victoria „Cormoranilor” 4-1. Dar experiența unui meci pe Anfield începe cu mult înainte de fluierul de start.

Prima șansă la bilete o au membrii clubului care au demonstrat devotament în sezonul precedent - minimum 13 prezențe la meciuri. Acest prim val de vânzări începe cu două luni înainte de meci. Prețurile variază în funcție de sector: 39 de lire în legendara peluză The KOP, 50 de lire în Anfield Road Stand, de la 48 de lire în Main Stand și minimum 57 de lire în tribuna Sir Kenny Dalglish.

Tribuna Sir Kenny Dalglish oferă o perspectivă perfectă asupra stadionului. De aici, priveliștea către legendara tribună Kop este impresionantă. Dar nimic nu te poate pregăti pentru momentul magic când întregul stadion, 54.000 de oameni, începe să cânte "You'll Never Walk Alone". Este un moment care îți dă fiori pe șira spinării, care te face să simți că ești parte din ceva mai mare decât tine.

Victoria cu 4-1 a fost sărbătorită cum se cuvine în pub-urile din jurul stadionului. Aici am descoperit poate cea mai frumoasă latură a fotbalului englez: capacitatea de a transforma rivalitatea sportivă în prietenie și respect reciproc, rivali pe teren, prieteni la o bere după meci.

Un final perfect într-o seară magică

Seara s-a încheiat la legendarul The Craven Club, locul care a văzut primii pași ai trupei The Beatles. Între melodiile care au făcut istorie și atmosfera încărcată de energie pozitivă, am trăit un moment care sintetizează perfect spiritul acestui oraș: un suporter local m-a îmbrățișat spontan când mi-a văzut fularul roșu, spunându-mi simplu "Cheers mate!".

Este esența fotbalului englez și a spiritului din Liverpool condensată într-un singur gest: pasiunea pentru fotbal șterge granițele dintre oameni, creează legături instantanee și transformă străini în prieteni. La Liverpool, fotbalul nu este doar un sport - este un mod de viață, o religie care unește oameni din toate colțurile lumii.