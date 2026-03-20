Arne Slot, reacție dură după ce a fost întrebat dacă ”prelungește” cu Liverpool

”Cormoranii” sunt pe cinci în clasamentul Premier League, competiție transmisă de VOYO.

Liverpool o întâlnește sâmbătă pe Brighton, de la 14:30, în etapa #31 din eșalonul de elită al Angliei. ”Cormoranii” vin după victoria categorică cu Galatasaray din UEFA Champions League, scor 4-0.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Brighton, Arne Slot, ”principalul” lui Liverpool, a fost întrebat despre prelungirea contractului cu echipa de pe Anfield.

”O victorie și gata, vorbim despre un nou contract? Nu am câștigat doar o dată, să știți, am câștigat mai mult în ultimele luni decât cred unii. 

Trebuie să luptăm până la finalul sezonului, ăsta e singurul meu focus momentan”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze

Al-Hilal, club care a încercat și în trecut să-l convingă pe Salah să semneze, vrea să-l aducă, în cele din urmă, pe starul lui Liverpool, iar pentru asta oficialii arabi au un plan foarte bine pus la punct, dezvăluit de presa britanică.

Mai exact, Al-Hilal încearcă să-l convingă pe directorul sportiv de la Liverpool Richard Hughes să vină la echipă, iar acesta ar putea fi un factor-cheie în transferul lui Mohamed Salah, scrie DailyMail.

Oricum, în următoarea perioadă Salah va fi nevoit să ia o decizie cu privire la viitorul său. În acest sezon a reușit să marcheze de zece ori în 34 de partide, cifră la care se adaugă și nouă pase decisive.

Cotat la 30 de milioane de euro, Salah evoluează la Liverpool din anul 2017, când „Cormoranii” transferau 42 de milioane în conturile celor de la AS Roma. 426 meciuri, 251 de goluri și 119 pase decisive sunt cifrele sale.

ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriza pregătită de Mirel Rădoi pentru meciul cu UTA Arad! Primul 11 al lui FCSB
Veste proastă pentru România! Turcia a anunțat lotul, iar ”sperietoarea” este prezentă
Ce a postat partenera lui Marius Coman pe rețele după convocarea fotbalistului la națională. Cum arată superba brunetă
Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”
Șoc în La Liga! Antrenorul și-a anunțat plecarea: ”E o decizie la care mă gândesc de mult timp!”
Thomas Neubert a spus-o clar: ”Acolo toți sunt dopați, eu știu!”
8 jucători de la FCSB, OUT!

Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League

OUT! Se transferă pe 80.000.000 de euro după Barcelona - Newcastle 7-2

Reacția lui Gigi Becali după ce a văzut lista lui Mircea Lucescu pentru națională: „La revedere!”

Real Madrid, PSG, Liverpool și Manchester United se luptă pentru puștiul-minune din Premier League. Clauza fixată

FCSB - UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro. Roș-albaștrii, în căutarea primei victorii în play-out
Veste proastă pentru România! Turcia a anunțat lotul, iar ”sperietoarea” este prezentă
Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”
Șoc în La Liga! Antrenorul și-a anunțat plecarea: ”E o decizie la care mă gândesc de mult timp!”
Ce a postat partenera lui Marius Coman pe rețele după convocarea fotbalistului la națională. Cum arată superba brunetă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Condiția pusă de Viktor Orban la summitul UE pentru ca Ucraina să își primească banii: „Am câștigat prima bătălie”

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

