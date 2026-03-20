Liverpool o întâlnește sâmbătă pe Brighton, de la 14:30, în etapa #31 din eșalonul de elită al Angliei. ”Cormoranii” vin după victoria categorică cu Galatasaray din UEFA Champions League, scor 4-0.
Arne Slot, reacție dură după ce a fost întrebat dacă ”prelungește” cu Liverpool
La conferința de presă premergătoare meciului cu Brighton, Arne Slot, ”principalul” lui Liverpool, a fost întrebat despre prelungirea contractului cu echipa de pe Anfield.
”O victorie și gata, vorbim despre un nou contract? Nu am câștigat doar o dată, să știți, am câștigat mai mult în ultimele luni decât cred unii.
Trebuie să luptăm până la finalul sezonului, ăsta e singurul meu focus momentan”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.
Mohamed Salah poate pleca de la Liverpool! Echipa care vrea să-l convingă să semneze
Al-Hilal, club care a încercat și în trecut să-l convingă pe Salah să semneze, vrea să-l aducă, în cele din urmă, pe starul lui Liverpool, iar pentru asta oficialii arabi au un plan foarte bine pus la punct, dezvăluit de presa britanică.
Mai exact, Al-Hilal încearcă să-l convingă pe directorul sportiv de la Liverpool Richard Hughes să vină la echipă, iar acesta ar putea fi un factor-cheie în transferul lui Mohamed Salah, scrie DailyMail.
Oricum, în următoarea perioadă Salah va fi nevoit să ia o decizie cu privire la viitorul său. În acest sezon a reușit să marcheze de zece ori în 34 de partide, cifră la care se adaugă și nouă pase decisive.
Cotat la 30 de milioane de euro, Salah evoluează la Liverpool din anul 2017, când „Cormoranii” transferau 42 de milioane în conturile celor de la AS Roma. 426 meciuri, 251 de goluri și 119 pase decisive sunt cifrele sale.