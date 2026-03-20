Liverpool o întâlnește sâmbătă pe Brighton, de la 14:30, în etapa #31 din eșalonul de elită al Angliei. ”Cormoranii” vin după victoria categorică cu Galatasaray din UEFA Champions League, scor 4-0.

Arne Slot, reacție dură după ce a fost întrebat dacă ”prelungește” cu Liverpool

La conferința de presă premergătoare meciului cu Brighton, Arne Slot, ”principalul” lui Liverpool, a fost întrebat despre prelungirea contractului cu echipa de pe Anfield.

”O victorie și gata, vorbim despre un nou contract? Nu am câștigat doar o dată, să știți, am câștigat mai mult în ultimele luni decât cred unii.

Trebuie să luptăm până la finalul sezonului, ăsta e singurul meu focus momentan”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.