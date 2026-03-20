Legendă a clubului de pe Anfield, Salah este într-o scădere evidentă de formă, dar și într-un conflict cu antrenorul Arne Slot. În ultima vreme, se vorbește tot mai des despre plecarea sa de la Liverpool, iar cea mai probabilă destinație este Arabia Saudită.

Mohamed Salah este aproape de un transfer la Al-Hilal

Al-Hilal, club care a încercat și în trecut să-l convingă pe Salah să semneze, vrea să-l aducă, în cele din urmă, pe starul lui Liverpool, iar pentru asta oficialii arabi au un plan foarte bine pus la punct, dezvăluit de presa britanică.

Mai exact, Al-Hilal încearcă să-l convingă pe directorul sportiv de la Liverpool Richard Hughes să vină la echipă, iar acesta ar putea fi un factor-cheie în transferul lui Mohamed Salah, scrie DailyMail.

Oricum, în următoarea perioadă Salah va fi nevoit să ia o decizie cu privire la viitorul său. În acest sezon a reușit să marcheze de zece ori în 34 de partide, cifră la care se adaugă și nouă pase decisive.

Cotat la 30 de milioane de euro, Salah evoluează la Liverpool din anul 2017, când „Cormoranii” transferau 42 de milioane în conturile celor de la AS Roma. 426 meciuri, 251 de goluri și 119 pase decisive sunt cifrele sale.