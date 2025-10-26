Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct în istorie!

Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct &icirc;n istorie! Premier League
Brentford a produs una dintre surprizele sezonului!

Brentford a învins-o pe Liverpool, scor 3-2, într-un meci spectaculos al etapei a 9-a din Premier League. Victoria „albinuțelor” a venit cu recorduri incredibile și o statistică îngrijorătoare pentru echipa lui Arne Slot.

Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct în istorie!

Potrivit OPTA, Brentford a înscris 8 goluri din aut în Premier League de la începutul sezonului trecut, de peste două ori mai multe decât orice altă echipă! Primul gol din meci a venit chiar dintr-o astfel de fază în minutul 5, când Dango Ouattara a profitat din careu.

Mai mult, campioana en-titre traversează cel mai slab moment din ultimii ani, cu patru înfrângeri consecutive în Premier League, performanță negativă egalată doar de sezonul 2020/21. La fel de multe înfrângeri cât în tot sezonul trecut (4).

Potrivit sursei citate anterior, este a patra campioană din istorie care pierde patru meciuri la rând după Leicester (2016-17), Liverpool (2020-21) și Manchester City (2023-24).

Pentru Liverpool urmează miercuri meciul pe teren propriu cu Crystal Palace din Cupa Ligii, iar la doar trei zile distanță o așteaptă o confruntare cu Aston Villa, tot „acasă”.

