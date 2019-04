Legenda lui Manchester United, acuzata ca a pariat pe 140 de partide! Anuntul incredibil facut de englezi

Paul Scholes a fost pus sub acuzare de Federatia din Anglia.

Mijlocasul de legenda al celor de la Manchester United, Paul Scholes, a fost pus sub acuzare de catre Federatia din Anglia pentru plasarea a nu mai putin de 140 de pariuri pe o perioada de 4 ani.

Scholes, cel care a rezistat doar 31 de zile ca antrenor la Oldham Athletic la inceputul lui 2019, prima data cand a fost antrenor la o echipa, este acuzat ca a incalcat regula in conditiile in care el este patron si direct la echipa Salford City alaturi de colegii sai de la Man United din generatia 1992, cea mai de succes din istoria lui United.

Conform Daily Mail, niciunul dintre pariurile facute de Scholes nu au avut-o in prim-plan pe Salford City. Scholes are pana pe 26 aprilie sa raspunda la acuzatie. El a lucrat ca analist la BT Sport in ultima perioada, insa nu va fi prezent in studio dupa partida dintre Barcelona si Man United din aceasta seara in urma scandalului.