Cavani, la un pas sa semneze un contract COLOSAL la 33 de ani! Un club important din Europa a pus ochii pe 'El Matador'

Edinson Cavani (33 de ani) s-a despartit in aceasta vara de PSG, unde i-a expirat contractul.

Atacantul a inchis un capitol important din cariera sa in aceasta vara. S-a despartit de PSG dupa 7 ani petrecuti pe Parc des Princes si 200 de goluri marcate pentru echipa pariziana.

Jurnalistul italian Tancredi Palmeri a facut un anunt surprinzator pe Twitter: Cavani va semna cu Benfica pentru un salariu de 9 milioane de euro pe an!

BOOM!

Cavani signed for Benfica for 9m€ per year! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 8, 2020

Al fi al 5-lea club din cariera lui 'El Matador' dupa Danubio (Uruguay), Palermo, Napoli, si PSG.

Cota de piata a uruguayanului este de 20 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Benfica a pierdut in acest sezon titlul si Cupa Portugaliei in fata rivalei Porto. Cu aducerea lui Cavani, Benfica spera in sezonul urmator sa cucereasca un nou titlu in Portugalia, al 37-lea din palmares.