Edinson Cavani, ofertat de echipe importante din Europa! Unde ar putea ajunge sa joace pana la urma uruguayanul

Edinson Cavani nu duce lipsa de oferte dupa despartirea de PSG.

Edinson Cavani (33 de ani) este unul din cei mai cautati fotbalisti in acest moment. Dupa despartirea de PSG, atacantul a purtat cateva discutii cu diferite cluburi, insa nu a ajuns sa ia o decizie finala.

Sunt sanse mari ca uruguayanul sa ajunga la Atletico Madrid. Diego Simeone isi doreste neaparat sa acopere postul de atacant dupa o eventuala plecare a lui Diego Costa sau Alvaro Morata, fotbalisti curtati la randul lor.

Cavani este cel mai bun marcator din istoria clubului PSG, cu 200 de goluri inscrise in 301 meciuri jucate. Uruguayanul a demonstrat pana acum in cariera ca este un atacant letal in fata portii. Datorita evolutiilor sale, fotbalistul nu duce lipsa de oferte interesante. Recent a mai fost curtat de AS Roma si Benfica Lisabona.

Cavani a ramas liber de contract dupa ce intelegerea cu parizienii a expirat la inceputul aceste veri.