Breaking news: Au dat foc unei cladiri simbol din Liverpool si au creat haos total in oras! Imagini apocaliptice surprinse in toiul noptii dupa ce fanii nebuni au iesit cu miile din case

A fost haos in centrul orasului Liverpool, dupa ce echipa lui Jurgen Klopp a reusit sa castige primul titlu in Premier League dupa 30 de ani.

Suporterii lui Liverpool au ignorat total orice restrictii si au facut haos pe strazile din centrul orasului. Politia a afirmat ca mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost pornite focuri de artificii.

A fost a doua noapte consecutiva in care fanii au sarbatorit titlul echipei Liverpool, iar politia a avut de furca pentru a inlatura multimea. Un purtator de cuvant al fortelor de ordine a confirmat ca mai multe persoane au fost ranite in timpul manifestatiilor. Aproximativ 20 de ambulante au fost vazute pe strazi, in timp ce un elicopter al politiei a zburat si el deasupra orasului Liverpool la ora 2 noaptea, anunta Mirror. Potrivit unor rapoarte ale politiei, o persoana ar fi fost chiar injunghiata.

Cladirea istorica 'Liver Building' a fost vazuta in flacari chiar inainte de ora 23:00, insa cauza incendiului nu este inca clara. Au fost vazute mai multe artificiie ratacite lovind fatada cladirii cu cateva momente inainte de izbucnirea incendiului, iar politia a deschis o ancheta.

"Am fost avertizati cu privire la un foc de artificii. Pompierii s-au ocupat de incident, iar incendiul este acum stins", a declarat un purtator de cuvant al pompierilor din Liverpool.

Liverpool a devenit campioana in Premier League si a luat primul titlul dupa 30 de ani. A fost primult triumf al 'cormoranilor' de la schimbarea formatului competitiei.

Tweet Liverpool Citeste si: