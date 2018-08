Abramovic face o noua NEBUNIE pe piata transferurilor! 80 de milioane de euro pentru inlocuitorul lui Courtois

Courtois este din ce in ce mai aproape de Real Madrid.

Chelsea le-a transmis celor de la Athletic Bilbao ca va plati clauza de reziliere a contractului portarului Kepa Arizabalaga dupa ce Bilbao a refuzat sa negocieze! Astfel, Chelsea este gata sa achite 80 de milioane de euro pentru portarul de 23 de ani.

Kepa este unul dintre portarii preferati ai lui Sarri. Acesta a incercat sa-l transfere pe spaniol si pe vremea cand antrena la Napoli, dar conducatorii de pe San Paolo n-au reusit sa-i satisfaca dorinta.

Pana nu de mult Kepa se afla si pe lista lui Real Madrid. Acesta a negociat cu echipa de pe Bernabeu si a fost aproape sa semneze, dar s-a razgandit in ultima clipa alegand sa ramana la Bilbao. Intre timp Perez s-a reorientat si doreste sa-l aduca pe Bernabeu chiar pe portarul lui Chelsea, Thibaut Courtois.

Conform Marca, Roman Abramovic va plati pentru Kepa 80 de milioane de Euro si obiectivul principal din acest sezon este castigarea titlului si revenirea printre echipele de top ale Europei.

Kepa este crescut de Bilbao si a debutat la echipa mare in anul 2016. De atunci a reusit sa stranga 53 de prezente in meciuri oficiale pentru echipa din Tara Bascilor. Intre timp acesta a debutat si in tricoul "La Roja".