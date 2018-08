Mourinho a facut scandal inainte de startul Premier League! "The Special One", atac DIRECT la conducerea lui United: totul a fost facut public

Jose Mourinho a lansat un atac la adresa conducerii cu Manchester United.

Cu doua saptamani inainte de startul noului sezon de Premier League, "The Special One" i-a atacat pe oamenii din conducerea clubului. Mourinho a precizat ca a trimis conducerii o lista cu cinci jucatori pe care ii vrea in aceasta vara, isi mai doreste doi fotbalisti de pe acea lista, dar nu este sigur ca va mai primi vreun transfer.



"As vrea sa am inca doi jucatori, dar nu cred ca vor veni. Cred ca e posibil sa vina unul, unul singur. Acum cateva luni am transmis o lista cu cinci nume, acum astept sa vad daca se poate sa luam vreun jucator de pe acea lista", a declarat Jose Mourinho, conform DailyMail.

Fred si Diego Dalot sunt jucatorii transferati pana acum de Manchester United, iar presa engleza a scris ca United si Chelsea au ajuns la un acord de 75 de milioane de euro pentru transferul lui Willian. Deocamdata, brazilianul nu a ajuns pe Old Trafford.