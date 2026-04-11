Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham

Andy Robertson și-a anunțat despărțirea de „cormorani”, iar viitorul său pare deja conturat.

Fundașul stânga în vârstă de 32 de ani va părăsi Liverpool în această vară, odată cu expirarea contractului.

Scoțianul a ajuns pe Anfield în 2017, de la Hull City, pentru doar 9 milioane de euro, și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului.

În această perioadă, Robertson a strâns 373 de meciuri și a câștigat 9 trofee, inclusiv UEFA Champions League și două titluri în Premier League.

„Am avut parte de nouă ani extraordinari aici. Fotbalul merge înainte și cred că e momentul să fac următorul pas”, a transmis fundașul.

Destinație surpriză: Tottenham

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Robertson are un acord verbal pentru a semna cu Tottenham Hotspur din vară.

Mutarea nu este încă oficializată, însă toate detaliile ar fi stabilite, iar scoțianul este pregătit să accepte proiectul londonezilor.