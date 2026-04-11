Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham

Bombă! Pleacă de la Liverpool și semnează cu Tottenham Premier League
Un nume important din lotul lui Liverpool FC este gata să schimbe echipa la finalul sezonului. 

LiverpoolTottenhamAndy Robertson
Andy Robertson și-a anunțat despărțirea de „cormorani”, iar viitorul său pare deja conturat.

Fundașul stânga în vârstă de 32 de ani va părăsi Liverpool în această vară, odată cu expirarea contractului. 

Scoțianul a ajuns pe Anfield în 2017, de la Hull City, pentru doar 9 milioane de euro, și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului.

În această perioadă, Robertson a strâns 373 de meciuri și a câștigat 9 trofee, inclusiv UEFA Champions League și două titluri în Premier League.

„Am avut parte de nouă ani extraordinari aici. Fotbalul merge înainte și cred că e momentul să fac următorul pas”, a transmis fundașul.

Destinație surpriză: Tottenham

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Robertson are un acord verbal pentru a semna cu Tottenham Hotspur din vară.

Mutarea nu este încă oficializată, însă toate detaliile ar fi stabilite, iar scoțianul este pregătit să accepte proiectul londonezilor.

Transferul depinde însă de situația lui Tottenham în clasament. La momentul redactării acestui articol, londonezii ocupă locul 18, cu 30 de puncte, poziție retrogradabilă.

Dacă echipa la care evoluează și Radu Drăgușin reușește să se salveze, mutarea are șanse mari să devină oficială.

Pentru Spurs urmează un meci crucial în deplasare, contra lui Sunderland, programat pe 12 aprilie, de la ora 16:00, în direct pe VOYO.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Luis Enrique bate palma și semnează contractul de 20 de milioane de euro
Charalambous, onorat că a avut șansa să îl întâlnească pe Mircea Lucescu: "A plecat dintre noi așa cum și-a dorit"
Fostul antrenor de la FC Botoșani explică ratarea play-off-ului: „Știu ce înseamnă”
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! Duel strâns în play-out
UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:15! Cu o victorie, moldovenii sunt lideri în play-out
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



Un român, în lotul lui Juventus pentru meciul din Serie A! Spalletti l-a convocat în premieră
"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
LeBron James a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
Arsenal - Bournemouth 0-1 | ACUM pe VOYO: Meci-spectacol în Premier League
OUT de la Barcelona, fotbalistul „a explodat” la noua echipă
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
După Mo Salah, încă un jucător emblematic de la Liverpool și-a anunțat plecarea!
Pleacă de la Liverpool și poate semna cu altă echipă din Premier League!
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

