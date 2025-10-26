City nu a mai pierdut din 31 August, atunci când pleca învinsă de pe terenul lui Brighton.
Aston Villa este pe locul 12 în prezent, iar începutul sezonului actual a fost în antiteză cu ceea ce a arătat trupa lui Unai Emery în stagiunea precedentă.
Ultimul meci dintre cele două, jucat la Birmingham, s-a terminat cu victoria lui Villa, scor 2-1. Partida s-a jucat în Decembrie 2024.
Echipe probabile:
- Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, Rogers, McGinn; Duran
- Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland
Unai Emery nu îi va avea la dispoziție pe Diego Costa și Ramsey
Pep are o listă impresionantă de jucători indisponibili: Rodri, Dias, Nunes și portarul Ederson.
Cotele la pariuri
Casele din Anglia o dau favorită pe City, cu o cotă de 1.77 pentru o victorie.
Aston Villa are 4.70 la victorie
Egal - 3.90
Ambele echipe marchează - 1.70
Trupa lui Emery a ajuns la 3 victorii consecutive, și pare că au depășit perioada nefastă din debutul campionatului.
Cei doi tehnicieni au o istorie bogată când vine vorba de meciurile directe, întâlnindu-se de nu mai puțin de 17 ori.
Pep îl conduce pe Emery cu 11-2.
În ultimele 10 partide directe, City s-a impus de șapte ori, Villa de două, iar un meci s-a terminat nedecis.
Michael Oliver va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,48 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.
Sugestia Sport.ro:
- Victorie City și ambele echipe marchează.