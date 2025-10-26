City nu a mai pierdut din 31 August, atunci când pleca învinsă de pe terenul lui Brighton.



Aston Villa este pe locul 12 în prezent, iar începutul sezonului actual a fost în antiteză cu ceea ce a arătat trupa lui Unai Emery în stagiunea precedentă.



Ultimul meci dintre cele două, jucat la Birmingham, s-a terminat cu victoria lui Villa, scor 2-1. Partida s-a jucat în Decembrie 2024.



Echipe probabile:



Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, Rogers, McGinn; Duran



Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland





Unai Emery nu îi va avea la dispoziție pe Diego Costa și Ramsey



Pep are o listă impresionantă de jucători indisponibili: Rodri, Dias, Nunes și portarul Ederson.

Cotele la pariuri



Casele din Anglia o dau favorită pe City, cu o cotă de 1.77 pentru o victorie.



Aston Villa are 4.70 la victorie



Egal - 3.90



Ambele echipe marchează - 1.70



Trupa lui Emery a ajuns la 3 victorii consecutive, și pare că au depășit perioada nefastă din debutul campionatului.



Cei doi tehnicieni au o istorie bogată când vine vorba de meciurile directe, întâlnindu-se de nu mai puțin de 17 ori.

Pep îl conduce pe Emery cu 11-2.



În ultimele 10 partide directe, City s-a impus de șapte ori, Villa de două, iar un meci s-a terminat nedecis.



Michael Oliver va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,48 cartonașe galbene pe meci, și 0,14 roșii.



Sugestia Sport.ro:

