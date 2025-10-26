În doar 24 de ore de la deschiderea vânzării biletelor, aproape toate locurile de pe „Ilie Oană” au fost ocupate.



Câte bilete s-au vândut pentru România – San Marino în doar 24 de ore



Federația Română de Fotbal a anunțat că, la o zi după punerea în vânzare a tichetelor (vineri, 24 octombrie), mai rămăseseră disponibile doar 1.000 de bilete, toate în peluze. Capacitatea totală a stadionului din Ploiești este de puțin peste 15.000 de locuri.



„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete pentru România – San Marino”, a transmis FRF.



Programul tricolorilor:

15 noiembrie – Bosnia vs România (deplasare)



18 noiembrie, ora 21:45 – România vs San Marino, stadion „Ilie Oană”, Ploiești

Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

