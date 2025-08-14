Internaționalul englez nu va face parte din lotul lui Ruben Amorim pentru sezonul următor și va fi trimis la o altă echipă. Manchester United vrea să găsească o soluție, iar Sancho este foarte aproape de un transfer în Serie A.



AS Roma vrea să dea o adevărată lovitură de imagine cu transferul lui Jadon Sancho și este gata să facă un efort pentru a-l aduce la echipă. Potrivit Goal.com, italienii ar vrea să-l împrumute pentru un sezon.

AS Roma vrea să-l transfere pe Jadon Sancho



Problema ar putea fi reprezentată de salariul lui Jadon Sancho, care câștigă peste 13 milioane de euro pe an din partea lui Manchester United. Italienii ar putea plăti o parte din această sumă, la fel cum a procedat și Chelsea în sezonul precedent.



AS Roma nu ar fi singura echipă din Italia interesată de transferul lui Sancho. În ultima vreme s-a zvonit că Napoli, campioana din Serie A, este gata să facă tot posibilul pentru a-l aduce lângă Vezuviu.



Cotat în prezent la 28 de milioane de euro, Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză a câștigat și trofeul UEFA Conference League.



Sancho a fost cumpărat cu 85 de milioane de euro de Manchester United



Jadon Malik Sancho (25 de ani) este născut la Camberwell, un orășel de la periferia Londrei, și și-a făcut junioratul la Watford și Manchester City, în timp ce la nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2017-2021, cumpărat cu 20.6 milioane de euro / 2024, împrumutat), Manchester United (2021-2023, cumpărat cu 85 de milioane de euro) și Chelsea (2024-2025 / împrumutat pentru 6 milioane de euro).



Are 23 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, iar în palmares are o finală de Champions League (2023-2024), Conference League (2024-2025), DFB-Pokal (2020-2021), DFL-Supercup (2019), EFL Cup (2022-2023), FIFA U17 World Cup (2017), UEFA European U17 Championship Golden Player (2017), Goal.com NxGn (2019) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2019-2020).

