Arsenal - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 18:30! North London Derby cu „tunarii" în fruntea Premier League
Arsenal - Tottenham este LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.

Partida Arsenal - Tottenham, din runda 12 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Arsenal - Tottenham, LIVE pe VOYO, de la 18:30

Arsenal vine după remiza din runda precedentă, scor 2-2 cu Sunderland, și este liderul din Premier League. „Tunarii” au pierdut un singur meci în acest sezon, în toate competițiile, 0-1 cu Liverpool.

De cealaltă parte, Tottenham vine după remiza din runda trecută cu Manchester United, scor 2-2. Trupa lui Thomas Frank se află pe locul opt în clasamentul Premier League.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria 2-1 a „tunarilor”.

Lovitură pentru Arsenal: Gabriel e OUT ”câteva săptămâni”

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a fost într-o formă fantastică pentru Gunners, fiind un element cheie al apărării care a primit doar cinci goluri în campionat în acest sezon, echipa având un avans de patru puncte în fruntea clasamentului.

„Gabi va fi indisponibil câteva săptămâni”, a declarat Arteta, care a adăugat că fundaşul va face o nouă radiografie miercuri, care ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra perioadei de indisponibilitate.

Piero Hincapie şi Cristhian Mosquera sunt amândoi în cursă pentru a-l înlocui pe Gabriel la meciul cu rivalii de la Tottenham de duminică.

„Este clar o lovitură, deoarece el este liderul nostru în linia defensivă şi, pentru mine, nu este niciodată un lucru pozitiv”, a adăugat Arteta.

„Partea bună este că avem opţiuni foarte bune şi oamenii trebuie să se ridice acum şi să-şi facă treaba.”

Gabriel, achiziţionat de la Lille în 2020 pentru 23,1 milioane de lire sterline, a fost titular în toate cele 11 meciuri disputate de Arsenal în Premier League în acest sezon, scrie News.ro.

