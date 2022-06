Arsenal, de neoprit în mercato! A rezolvat al treilea transfer și e aproape de alte două mutări spectaculoase

Transferul era anticipat încă din februarie, când ''tunarii'' au ajuns la un acord cu clubul din MLS.

Turner, 28 ani, a devenit al treilea transfer din această vară pentru Arsenal, după brazilianul Marquinhos (19 ani) şi portughezul Fabio Vieira (22 de ani).

''Matt este un portar experimentat, care va aduce calitate ridicată lotului nostru. El şi-a arătat valoarea în ultimii ani atât în MLS, cât şi la nivel internaţional, cu echipa Statelor Unite'', a spus antrenorul londonezilor, Mikel Arteta.

Venirea lui Turner, cu 18 selecţii pentru naţionala SUA, ridică semne de întrebare privind viitorul germanului Bernd Leno, care a devenit rezervă după venirea în vara trecută a lui Aaron Ramsdale de la Sheffield United. Internaţionalul german ar putea ajunge la nou promovata Fulham.

