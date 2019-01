Aparitie surpriza la antrenamentul lui Leicester! Spider-Man s-a pregatit cot la cot cu jucatorii! Fotbalistul care se ascundea in spatele mastii!

Antrenamentul lui Leicester a fost plin de momente amuzante.

Jucatorii si antrenorii lui Leicester City au avut parte de o surpriza la antrenamentul de astazi. Spider-Man si-a facut aparitia la terenul de pregatire al englezilor si s-a pregatit cot la cot cu fotbalistii lui Claude Puel.

Supereroul a renuntat la masca si s-a dovedit a fi internationalul englez, Jamie Vardy. Atacantul a incercat sa il surprinda pe tehnicianul sau, care a gustat gluma.

"Avem nevoie de supereroul nostru. S-a imbracat ca unul si cred ca a fost o atmosfera buna in aceasta dimineata. Au avut zi libera ieri si s-au intors cu zambetul pe buze", a spus antrenorul campioanei din 2016.

"Vulpile" ocupa locul 8 in Premier League, dar au suferit doua infrangeri la rand: in FA Cup cu Newport County si in campionat cu Southampton. Puel este pe picior de plecare la Leicester, iar actualul antrenor de la Celtic, Brendan Rodgers, ii poate lua locul.