Fost selecționer al Angliei, Gareth Southgate este liber de contract și acum, la mai bine de doi ani după ce a reziliat contractul cu naționala! Mai exact, este fără acord după terminarea EURO 2024, când Anglia a pierdut finala cu Spania (scor 1-2), locul rămas vacant fiind ocupat în primă fază de Lee Carsley, selecționerul naționalei U21.

Gareth Southgate, în Premier League? Antrenorul nu ia în calcul revenirea

Fără contract ca antrenor, în așteptarea unui nou acord în fotbalul mare, Gareth Southgate a îndeplinit rolul de observator UEFA la câteva meciuri. Fabio Capello, Ole Gunnar Solskjaer, Avram Grant, Aitor Karanka și Frank de Boer au fost observatori tehnici la EURO 2024, iar din vara anului trecut același rol l-a avut și Southgate, la anumite partide la care a fost trimis de forul european.

În urmă cu ceva vreme, Gareth Southgate a decis să își ofere expertiza la cel de-al 11-lea Summit Global al Aspire Academy din SUA, acceptând propunerea venită din partea organizatorilor.

Se preconiza că așteaptă o ofertă concretă, care cel mai probabil ar putea să vină din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO și VOYO Sport 1!

Numele lui Gareth Southgate, zvonit pentru preluarea echipei Manchester United

Însă, recent, în aceste zile, Southgate a afirmat că nu se pune problema să revină în prima divizie din Anglia, chiar dată a fost luat în calcul numele său atunci când s-a zvonit despre postul de manager al celor de la Manchester United.

”Nu văd un scenariu în care m-aș întoarce în Premier League”, a spus Gareth Southgate, conform The Sun.