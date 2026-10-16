Continuă Sorana Cîrstea în 2027? Mesajul subtil transmis de româncă spre WTA

Absentă din circuit după US Open, Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a revenit cu un eșec dificil de asimilat, în turneul WTA 1000 de la Wuhan, unde a cedat, după ce a condus cu 1-0 la seturi, în fața chinezoaicei Hanyu Guo, clasate pe locul 240 în clasamentul mondial.

Înfrângerea a lăsat loc de discuție cu privire la recuperarea făcută de Cîrstea, însă cea mai bună jucătoare de tenis din România, la ora actuală, privește cu optimism înspre viitor, fie că acesta o va mai vedea jucând tenis profesionist în 2027 sau nu.

Sorana Cîrstea explică ce înseamnă succesul pentru ea

Într-un interviu acordat WTA, Sorana Cîrstea a vorbit despre cum i s-a schimbat percepția față de succes. „Succesul înseamnă să câștigi trofee mari, dar, pentru mine, succesul e să faci ceea ce îți place,” a punctat Sorana Cîrstea, într-un an în care a afirmat de zeci de ori că iubește să joace tenis, activitate care îi aduce bucurie.

„Să mă trezesc în fiecare zi și să aștept cu nerăbdare orele următoare, să încerc să fac ceva mai bine decât am făcut-o ieri, dar și să fiu fericită - aceste lucruri înseamnă succes pentru mine,” a adăugat Sorana Cîrstea, într-un dialog cu Alison Riske-Amritraj, fost număr 18 WTA.

