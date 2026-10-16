România, în semifinala Unity EURO Cup 2026, turneu UEFA cu 22 de echipe pentru a celebra incluziunea prin fotbal

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Cea de-a cincea ediție a turneului organizat de UEFA în parteneriat cu UNHCR a avut loc pe 15 octombrie la Coverciano, în Italia, la centrul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, reunind refugiați și jucători din comunitățile gazdă din întreaga Europă. Unity EURO Cup, cu 22 de echipe Unity EURO Cup a revenit pe 15 octombrie pentru cea de-a cincea ediție, cu un număr record de 22 de echipe reunite la Coverciano, centrul tehnic național emblematic al Federației Italiene de Fotbal, situat lângă Florența. Organizat de UEFA în parteneriat cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, turneul celebrează puterea fotbalului de a uni oameni din medii diferite și de a sprijini incluziunea socială a refugiaților.

Ediția din acest an a avut cu patru echipe mai mult decât în 2025, reflectând creșterea continuă a inițiativei și extinderea acesteia în întreaga Europă. Refugiații și membrii comunităților gazdă au concurat împreună într-un turneu mixt, cu echipe de câte șapte jucători, demonstrând modul în care fotbalul poate promova înțelegerea, poate construi legături și poate crea oportunități pentru o participare semnificativă în societate. Fiecare echipă a inclus șapte jucători refugiați și patru jucători din comunitățile gazdă, dintre care cel puțin trei femei. Prin intermediul fotbalului, turneul a creat un spațiu sigur și incluziv în care refugiații și comunitățile gazdă să se reunească, să stabilească legături și să-și consolideze sentimentul de apartenență, atât pe teren, cât și în comunitățile în care se întorc.

Într-o zi plină de emoție, energie și spirit sportiv, Letonia a câștigat titlul Unity EURO Cup cu o victorie de 2-1 împotriva Republicii Irlanda într-o finală palpitantă, punând capăt unui turneu definit nu doar de goluri și rezultate, ci și de prietenii, respectul reciproc și solidaritatea împărtășite de toți participanții. Finala a fost arbitrată de arbitrul internațional al UEFA, Maurizio Mariani, care a condus și finala UEFA Conference League din 2026 la începutul acestui an. România, în semifinale! După o evoluție excelentă în cele cinci meciuri disputate, echipa României a ajuns în semifinale după ce le-a învins pe Austria, Albania, Belgia și Malta. Performanța este cu atât mai mare cu cât România a participat în premieră la acest turneu. Inițiativa a aparținut Federației Române de Fotbal (FRF), susținută de UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, UEFA și Clubul Cultural și Sportiv Studențesc „Tei”.

Echipa României a fost selecționată în urma turneului „Împreună pe teren”, organizat în iunie 2026, la București, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților, unde peste 60 de participanți din instituții românești care susțin incluziunea refugiaților, precum și refugiați din Ucraina și Afganistan, au format șase echipe mixte, reunind membri ai comunității de refugiați, lucrători umanitari și reprezentanți ai instituțiilor implicate în problemele refugiaților. Competiția nu numai că a oferit o oportunitate de a promova incluziunea prin sport, dar a servit și ca platformă pentru selectarea jucătorilor care au reprezentat România la Florența, în cadrul Unity EURO Cup.

Florin Șari: "Pentru FRF, integrarea refugiaților prin sport reprezintă un angajament ferm și pe termen lung" Florin Șari, managerul de responsabilitate socială al FRF, a declarat: „Suntem extrem de mândri de echipa noastră la prima sa participare la Unity EURO Cup. Îi felicit pe toți pentru performanța excelentă și spiritul de echipă de care au dat dovadă în această ediție inaugurală! Dincolo de rezultatul sportiv, ei au demonstrat că fotbalul dărâmă barierele. Pentru FRF, integrarea refugiaților prin sport reprezintă un angajament ferm și pe termen lung. Fotbalul oferă speranță și un sentiment de apartenență, iar noi vom continua să folosim acest sport ca un instrument puternic pentru incluziune, solidaritate și egalitate de șanse”. Pablo Zapata, reprezentantul UNHCR în România, a declarat: „A fost un proces extraordinar, care a durat câteva luni, iar turneul final a fost foarte emoționant, refugiații purtând cu mândrie culorile României la o competiție oficială europeană. Au jucat într-o singură echipă alături de autorități și organizații care susțin incluziunea. Puține exemple ilustrează puterea incluziunii așa cum o face acesta, unde sărbătoarea și sentimentele nu cunosc granițe. Suntem foarte recunoscători FRF pentru angajamentul său susținut față de fotbal ca forță unificatoare și UEFA pentru sprijinul acordat refugiaților din Europa prin intermediul acestui joc minunat”.

„Cupa EURO a Unității demonstrează puterea unică a fotbalului de a aduce oamenii împreună, de a dărâma barierele și de a crea un sentiment de apartenență. Reunind refugiații și comunitățile gazdă pe teren, contribuim la construirea unor legături care se extind mult dincolo de jocul în sine. Găzduirea turneului din acest an la Coverciano, un simbol al fotbalului italian, este o reamintire potrivită a faptului că cel mai mare impact al fotbalului nu se măsoară doar în rezultate, ci și în oportunitățile pe care le creează pentru oameni și comunități”, a spus Filippo Veglio, directorul pentru sustenabilitate socială și de mediu al UEFA. Echipe participante în 2026: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Malta, Țările de Jos, Irlanda de Nord, Polonia, Republica Irlanda, România, Slovenia, Spania, Elveția și echipa Comisiei Europene. Camilla Jelbart, șefa departamentului de Parteneriate și Coordonare al UNHCR, a declarat: „În fiecare an, Unity Euro Cup ne reamintește cu putere că fotbalul poate schimba radical situația persoanelor strămutate și a comunităților gazdă. Acesta creează un spațiu sigur pentru a construi încredere, sentimentul de apartenență și spiritul comunitar și poate contribui la crearea de oportunități pentru persoanele forțate să fugă. În cadrul ediției din acest an a Unity Euro Cup organizată de UEFA și UNHCR, 22 de echipe din cadrul federațiilor europene de fotbal s-au reunit într-un gest de unitate, refugiații jucând alături de colegii lor din comunitățile gazdă. A fost impresionant să vedem legăturile și oportunitățile pe care acest turneu a contribuit la crearea lor, atât pe teren, cât și în afara acestuia”.

Giovanni Malagò, președintele FIGC, a adăugat: „FIGC este onorată să fi găzduit pentru prima dată Cupa EURO a Unității la Coverciano, leagănul fotbalului italian. Ediția din 2026 a acestui eveniment dedicat echipelor de refugiați a reprezentat, încă o dată, o ocazie excepțională de acceptare și integrare, prin împărtășirea valorilor sportului. Acesta constituie un exemplu strălucit al modului în care fotbalul poate servi drept un mijloc eficient de incluziune, aliniindu-se perfect la Strategia de sustenabilitate socială și de mediu a FIGC. A fost emoționant să vedem echipa noastră de refugiați purtând tricoul echipei naționale italiene Azzurri într-un loc atât de emblematic pentru noi și să fim martori la modul în care aceștia au concurat împotriva altor echipe europene cu atâta dedicare și spirit sportiv. Mulțumim din suflet UEFA și UNHCR pentru că ne-au oferit ocazia de a trăi aceste emoții”.

UEFA Unity Cup este o inițiativă-cheie în cadrul Strategiei UEFA pentru Sustenabilitatea Fotbalului 2030, care susține incluziunea refugiaților, a solicitanților de azil și a persoanelor strămutate prin intermediul fotbalului. În parteneriat cu UNHCR, UEFA continuă să folosească influența acestui sport pentru a consolida incluziunea socială, a promova oportunități pentru refugiați și a demonstra că refugiații aduc talent, diversitate și perspective noi în fotbal, îmbogățind sportul nostru și comunitățile noastre.

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