Antrenorul care a pierdut cu 0-9 în weekend a fost demis! Ce au declarat cei din conducere după umilința suferită

Fostul mijlocaș al Angliei a fost concediat din funcția de antrenor al lui Bournemouth marți, la trei zile după înfrângerea usturătoare de pe Anfield în Premier League.

Parker a fost angajat de Bournemouth în extrasezonul din 2021 și a condus echipa de pe coasta de sud către promovare în primul an la cârma clubului.

Bournemouth a revenit în prima ligă cu o victorie în fața lui Aston Villa, dar de atunci au avut trei înfrângeri consecutive, cu Manchester City, Arsenal și Liverpool, fără a marca niciun gol.

Parker a declarat după meciul de pe Anfield că a simțit că transferurile efectuate de club nu au fost suficiente, cheltuind doar 22 milioane de lire sterline în această vara: „Am fost clar cum ar putea arăta sezonul acesta și rămân cu această părere”, a spus el.

„Trebuie să luăm o decizie și să încercăm să ajutăm acest grup tânăr care uneori se luptă pentru o gură de aer. Fiecare dintre noi trebuie să ia această decizie. Am încercat să obținem mai multă calitate și există un milion de motive pentru care nu s-a întâmplat acest lucru”, a fost declarația surpinzătoare a lui Scott Parker.

Maxim Demin, proprietarul clubului, i-a răspuns lui Parker: „Aș dori să consemnez recunoștința mea față de Scott și echipei sale pentru eforturile depuse în timpul petrecut cu noi. Promovarea noastră înapoi în Premier League sezonul trecut sub mandatul său va fi întotdeauna amintită ca una dintre cele mai de succes campanii din istoria noastră”.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.

Cu toate acestea, pentru ca noi să continuăm să progresăm ca echipă și ca un club în ansamblu, este necondiționat să fim aliniați în strategia noastră de a conduce clubul în mod durabil. De asemenea, trebuie să arătăm încredere și respect unul față de celălalt, abordare care a adus acestui club atât de mult succes în istoria recentă și una pe care nu o vom mai abate de acum. Căutarea noastră pentru un nou antrenor principal va începe imediat.”

Înfrângere catastrofală

Înfrângerea cu 9-0 a fost cea mai mare diferență de scor din istoria Premier League:

2022: ​Liverpool 9-0 Bournemouth

2021: Manchester United 9-0 Southampton

2019: Leicester City 9-0 Southampton

1995: Manchester United 9-0 Ipswich Town.