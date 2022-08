Reacție savuroasă a lui Jurgen Klopp după ce Liverpool a "spulberat-o" pe Bournemouth cu 9-0

Liverpool nu a avut milă în fața fanilor pe Anfield cu Bournemouth. Elevii lui Jurgen Klopp au înscris nouă goluri în poarta adversă și au obținut prima victorie în actuala stagiune a campionatului din Anglia.

După meci, Jurgen Klopp a fost prezent la conferința de presă și a evidențiat faptul că echipa avea nevoie de o asemenea performanță, spunând că Liverpool trebuia să demonstreze ceva în urma startului dezavantajos de Premier League.

Klopp: „A fost cel mai bun joc al nostru”

„A fost nevoie de o asemenea performanță. A trebuit să arătăm ceva. Nu puteam face nimic și după înscriem un gol rapid și îl marcăm și pe cel de-al doilea, două goluri minunate.

Modul în care am jucat, cum ne-am poziționat în teren, finalizările, toate au fost excelente. Și am continuat să o facem. Am înscris goluri diferite și i-am pus sub presiune.

A fost cel mai bun joc al nostru. Au marcat mulți, golurile au fost frumoase, am avut situații fantastice și știu că aveam nevoie de ceva de genul aceasta.”, au fost cuvintele lui Jurgen Klopp, potrivit Liverpoolfc.com.

Liverpool - Bournemouth 9-0

Jocul a început cum nu se putea mai bine pentru Liverpool. Roberto Firmino a fost pe val și a pasat decisiv în trei situații în prima repriză: în minutul 3, la golul lui Luis Diaz, în minutul 6, pentru Harvey Elliot și în minutul 28, la reușita excepțională a lui Trent Alexander-Arnold.

Brazilianul "cormoranilor" nu s-a putut abține și și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj, chiar de două ori: în minutul 31 și în minutul 62. A înscris pentru golul 4, respectiv golul 7 pentru echipa la care evoluează din 2015.

Virgil Van Dijk a marcat în minutul 45 și a blocat, temporar, tabela, înainte de fluierul final al primei reprize. La doar câteva secunde de la startul părții a doua, Bournemouth s-a bâlbâit în apărare, iar Mepham și-a dat un autogol. Era 6-0 pentru Liverpool.

Cu un Roberto Firmino în formă, Liverpool avea un avantaj de șapte goluri în minutul 62 și părea că aici se oprește avalanșa de reușite. Însă, Klopp l-a trimis pe Fabio Carvalho în teren, iar portughezul nu a putut să nu înscrie și el. Luis Diaz a realizat "dubla" în minutul 85, iar Bournemouth a suferit o înfrângere pe care cu greu o va uita.