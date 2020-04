Amintirile il chinuiesc! :) Virgil van Dijk a dezvaluit care e singurul meci pe care l-a revizionat in autoizolare

Fundasul central de la Liverpool nu urmareste fotbal in pauza fortata.

Intr-un interviu acordat recent pentru site-ul oficial al celor de la Liverpool, Virgil van Dijk a dezvaluit care e singurul meci pe care l-a revazut in pauza cauzata de coronavirus. Este vorba de un meci din perioada in care acesta juca primele partide in Erevidisie, la Groningen.

"Nu urmaresc prea mult fotbal, sa fiu sincer. In special din acest sezon, nu am revazut niciun meci. Nu stiu de ce, pur si simplu asa am ales.

Am vazut o singura partida cu mine, de pe vremea cand jucam in Olanda, era la TV. Jucam fundas dreapta. Nu imi vine sa cred ce faceam in acele vremuri. M-am uitat si pentru ca aveam 18 sau 19 ani si nu am mai vazut meciul ala de atunci", a spus van Dijk.

Olandezul si-a inceput cariera la Groningen, in Tarile de Jos, pentru ca mai apoi sa se transfere la Celtic, in 2013. Ulterior, in 2015, a facut pasul spre Premier League, la Southampton, iar in 2018 a devenit jucatorul lui Liverpool.