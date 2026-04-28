Rapid, un necaz nu vine singur: „Mai mult ca sigur, sezonul s-a încheiat pentru el“

Rapid, un necaz nu vine singur: „Mai mult ca sigur, sezonul s-a încheiat pentru el“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Aflată în colaps, în play-off, formația giuleșteană a pierdut și un om de bază pentru ultimele patru etape.

Rapid a făcut implozie după terminarea sezonului regulat. Când s-a încheiat etapa a 30-a, bucureștenii au fost pe 2, la doar 4 puncte de liderul Universitatea Craiova. 

Așadar, în momentul intrării în play-off, Rapid a fost la doar 2 puncte de primul loc și avea șanse reale la titlu. Astăzi, când am trecut deja de jumătatea play-off-ului, echipa lui Gâlcă e la pământ!

În primele șase runde din play-off, bucureștenii au înregistrat 1 victorie, 1 egal și 4 înfrângeri. Și, cu un astfel de bilanț, șansele la locul 1 s-au „evaporat“. Și, cum un necaz nu vine singur, finalul derby-ului cu Dinamo (1-3) a fost marcat de scenele teribile cu Claudia Petrila, plângând după ce s-a „rupt“.

Claudiu Petrila a plâns pe bancă, la finalul meciului Dinamo - Rapid (3-1)

Acum, acționarul Rapidului, Victor Angelescu, a confirmat că sezonul actual e ca și încheiat pentru extrema de 25 de ani.

Petrila mai mult ca sigur nu mai joacă (n.r. – în restul sezonului). Are ruptură, o să facă un RMN şi chiar dacă e mică (n.r. – ruptura musculară), probabilitatea să mai joace, în următoarele 3-4 săptămâni, e destul de mică“, a precizat Angelescu, la Prima Sport.

Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Principalul vinovat pentru eșecul Rapidului, acuzat că nu se pricepe: „O eroare gravă!“
Bombă pe piața transferurilor: Starul Rapidului, la un pas de Belgia
Dani Coman a găsit problema de la Rapid! Briciu, lăudat: „Va ajunge un mare portar al României”
Antrenorul cu care s-a văzut Becali, garantul eșecului: are mai multe înfrângeri decât victorii în ultimii ani!
PSG - Bayern, de la 22:00. Finala din semifinalele Champions League. Echipe probabile + cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
U Cluj, șanse mari să fie reprezentanta României în Europa League! Cu cine poate juca echipa lui Bergodi
Surprize și atmosferă de mare meci la startul Ligii Liceelor Playerfy. Peste 2.000 de spectatori au fost în Sala Polivalentă (Pro Arena și VOYO)
Echipa etapei 6 din play-off și play-out! De neînțeles cine a fost desemnat antrenorul rundei
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii



U Cluj, șanse mari să fie reprezentanta României în Europa League! Cu cine poate juca echipa lui Bergodi
Echipa etapei 6 din play-off și play-out! De neînțeles cine a fost desemnat antrenorul rundei
Până unde poate urca Jaqueline Cristian în clasamentul WTA? Firicel Tomai a dat un răspuns clar, la Poveștile Sport.ro
Pe urmele lui Antonelli! David Cosma Cristofor, puștiul-minune din Formula 4, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Surprize și atmosferă de mare meci la startul Ligii Liceelor Playerfy. Peste 2.000 de spectatori au fost în Sala Polivalentă (Pro Arena și VOYO)
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Victor Angelescu a reacționat, după ce șefii Rapidului au încheiat negocierile cu Marius Șumudică
Ce a făcut Dan Șucu în timpul ce Claudiu Petrila executa lovitura de pedeapsă
Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

