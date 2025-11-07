Alexander Isak, atacant de top sau bani aruncați pe fereastră de Liverpool? Arne Slot a luat cuvântul

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League e transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Alexander IsakLiverpoolPremier LeagueArne SlotVoyo
Din articol

Alexander Isak a revenit vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul "cormoranilor", Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, scrie Agerpres.

Alexander Isak, atacant de top sau bani aruncați pe fereastră de Liverpool? Arne Slot a luat cuvântul

Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă record în Regatul Unit, de 125 de milioane de lire sterline, nu a mai jucat de când a fost înlocuit la pauza meciului de Liga Campionilor de la Frankfurt, pe 22 octombrie, din cauza unei accidentări în zona inghinală.

"Se va antrena cu echipa pentru prima dată astăzi, după două săptămâni de absenţă", a declarat Slot la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Manchester City.

Potrivit acestuia, atacantul în vârstă de 26 de ani va avea nevoie de timp pentru a reveni la cea mai bună condiţie fizică. "Nu poţi compara recuperarea cu meciurile sau cu sesiunile de antrenament cu echipa. Are nevoie de timp", a spus antrenorul olandez.

Fostul jucător de la Newcastle a disputat doar opt meciuri pentru noul său club de la sosirea sa pe Anfield în ultima zi a perioadei de transferuri de vară şi nu a marcat încă niciun gol în Premier League.

Manchester City este pe locul 2 în Premier League, la 6 puncte de liderul Arsenal. iar Liverpool este pe 3, la 7 puncte în spatele formaţiei pregătite de Mikel Arteta.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, &icirc;n lacrimi
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
ULTIMELE STIRI
&bdquo;U&rdquo; Cluj - Metaloglobus 1-0, pe Sport.ro! Gazdele &icirc;ncep &icirc;n forță partida
„U” Cluj - Metaloglobus 1-0, pe Sport.ro! Gazdele încep în forță partida
Cristi Chivu a turbat ! Italienii au aflat ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat
Cristi Chivu a "turbat"! Italienii au aflat ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, &icirc;n lacrimi
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român



Recomandarile redactiei
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, &icirc;n lacrimi
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi
Cristi Chivu a turbat ! Italienii au aflat ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat
Cristi Chivu a "turbat"! Italienii au aflat ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după victoria chinuită cu Kairat
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
&bdquo;U&rdquo; Cluj - Metaloglobus 1-0, pe Sport.ro! Gazdele &icirc;ncep &icirc;n forță partida
„U” Cluj - Metaloglobus 1-0, pe Sport.ro! Gazdele încep în forță partida
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
La Torino, aproape ca la Riad: premiul colosal care poate fi cucerit de Alcaraz ori Sinner la Turneul Campionilor
Alte subiecte de interes
C&acirc;t costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Cât costă semnătura lui Alexander Isak, atacantul care a furat privirile cluburilor de top din Europa
Se anunță schimbări &icirc;n atacul lui Arsenal! Ce jucători a ochit Arteta
Se anunță schimbări în atacul lui Arsenal! Ce jucători a "ochit" Arteta
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!