Alexander Isak a revenit vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul "cormoranilor", Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, scrie Agerpres.

Alexander Isak, atacant de top sau bani aruncați pe fereastră de Liverpool? Arne Slot a luat cuvântul



Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă record în Regatul Unit, de 125 de milioane de lire sterline, nu a mai jucat de când a fost înlocuit la pauza meciului de Liga Campionilor de la Frankfurt, pe 22 octombrie, din cauza unei accidentări în zona inghinală.



"Se va antrena cu echipa pentru prima dată astăzi, după două săptămâni de absenţă", a declarat Slot la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Manchester City.



Potrivit acestuia, atacantul în vârstă de 26 de ani va avea nevoie de timp pentru a reveni la cea mai bună condiţie fizică. "Nu poţi compara recuperarea cu meciurile sau cu sesiunile de antrenament cu echipa. Are nevoie de timp", a spus antrenorul olandez.

