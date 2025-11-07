Turneul Campionilor de la Torino pune la bătaie premii consistente. În săptămâna premergătoare turneului final al Cupei Davis - organizat într-un alt oraș italian, Bologna -, cei mai buni opt jucători ai sezonului vor încasa câte $331,000 dacă vor reuși să participe în toate cele trei etape ale fazei grupelor.

Un singur jucător poate câștiga marele premiu, de peste 5 milioane de dolari

O victorie în grupe va fi premiată cu un cec în valoare de $396,500, iar un posibil câștigător neînvins al Turneului Campionilor va fi răsplătit cu o sumă uriașă, $5,071,000.

În cazul în care campionul va avea o înfrângere, suma acordată acestuia va fi de $2,367,00.



Având în vedere că și-au împărțit egal cele patru titluri de mare șlem ale stagiunii, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner sunt favoriți la câștigarea premiului care va fi acordat doar în cazul în care competiția se va încheia cu un jucător neînvins.

În 2024, italianul Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor fără eșec și a încasat marele premiu de $4,881,500.

Premiile mari de la Torino, mai mici decât cele de la turneul amical din Arabia Saudită

Cu toate acestea, premiile puse în joc în turneul demonstrativ derulat la Riad, „Six Kings Slam”, au fost mai mari.

Marile nume ale circuitului ATP au câștigat $1,5 milioane doar pentru participare și au avut de jucat un număr maxim de trei meciuri, o sumă de aproape cinci ori mai mare decât prima de participare oferită în nordul Italiei.

