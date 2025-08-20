Scoțienii primesc vizita campioanei României pe propriul stadion format din aproximativ 22.000 de locuri în prima manșă din play-off-ul pentru accederea în faza ligii din UEFA Europa League.



Aberdeen - FCSB va putea fi urmărit în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. Returul va avea loc o săptămână mai târziu la București, pe Arena Națională.



Scoțienii au urmărit Rapid - FCSB și au tras o concluzie dură despre campioana României înaintea meciului cu Aberdeen



Duminică seară a avut loc derby-ul etapei #6 din sezonul regulat al SuperLigii României, Rapid - FCSB. Roș-albaștrii au început perfect partida cu gol în minutul șapte (Mihai Lixandru), iar Daniel Bîrligea a majorat diferența în actul secund (minutul 61).



Rapid a revenit însă pe tabela de marcaj după intrarea lui Elvir Koljic. Atacantul a înscris, mai întâi, în minutul 83 cu un călcâi superb de lângă Siyabonga Ngezana, în interiorul careului, și a restabilit egalitatea în minutele suplimentare (90+2').



Presa scoțiană a urmărit derby-ul și a văzut și prăbușirea echipei pregătite de Elias Charalambous de la finalul meciului cu Rapid de pe Arena Națională. Giuleștenii au fost la un punct să ducă scorul și la 3-2 după o lovitură de cap, dar care a sfârșit peste poartă.



”Steaua București, prăbușire în derby înaintea duelului cu Aberdeen”, a titrat Daily Record.”Gigantul din București a rămas șocat după ce a pierdut două puncte în fața rivalilor de moarte, Rapid”, au adăugat scoțienii.

