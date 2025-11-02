Finanțatorul din Gruia promite că va stinge toate datoriile clubului și va achita salariile restante ale jucătorilor chiar de săptămâna viitoare.



Reset financiar în Gruia



Confruntat cu probleme financiare semnificative și cu un "parcurs catastrofal" al echipei, Varga este decis să stabilizeze complet situația. Omul de afaceri vrea să creeze toate condițiile pentru staff și jucători, în ciuda faptului că obiectivele sportive au fost ratate.



Patronul ardelenilor s-a ajgajat ferm să curețe toate datoriile acumulate în ultimii ani.



"Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj", a spus Varga, potrivit Fanatik, adăugând: "O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și bineînțeles și alte datorii ale clubului".

