Asta este scandalul momentului in fotbal! Starul din Premier League care a facut un copil in secret cu un model. Tanara a spus tot: "Mi-a scris chiar si in ziua nuntii sale!"

Jaqueline Sousa (33 ani) a venit cu o serie de dezvaluiri neasteptate

Tanara este hostess la evenimente si a dezvaluit intr-un interviu pentru The Sun ca a avut o relatie de doi ani cu un star din Premier League, cu care are si un copil, care are noua luni.

Mai mult, Jaqueline a marturisit ca a trimis o scrisoare legala catre clubul pentru care evolueaza jucatorul prin care il informa ca vrea sa faca test de paternitate fetitei sale, astfel incat sa primeasca bani pentru intretinerea copilului.

In confesiunile sale, tanara a dezvaluit cum a decurs relatia dintre ei, fara sa ii dea insa numele.

"Imi scria tot timpul, chiar si in timpul ceremoniei de casatorie. M-am despartit de el in seara in care s-a insurat deoarece era prea mult pentru mine. Mi-am folosit toata energia pe el. Eram epuizata atat mental, cat si fizic. I-am zis toate astea intr-un mesaj.

Mi-a scris chiar si fratele sau sa imi spuna ca este extrem de anxios la nunta, din cauza ca se gandea la mine. Apoi, in avionul spre luna de miere imi dadea mesaje in continuare. A cumparat internet in avion ca sa imi scrie. A spus ca vrea sa se asigure ca atunci cand se intoarce, voi fi in continuare alaturi de el", a dezvaluit fata pentru sursa citata.

Nunta a avut loc in 2019, iar fata s-a intors la el la cateva luni dupa asta, moment in care a ramas si gravida. Socata de reactia lui, tanara a povestit cum a decurs totul.

"Am fost socata, mai ales pentru ca nu ma gandeam ca se va enerva, in special pentru ca el vorbea despre copii. Am incercat sa ajungem la o intelegere conform careia nu ar fi prezent fizic in viata copilului, insa ca va contribui financiar. In acest timp, cand eram insarcinata in trei luni, sotia lui a aflat. De atunci, s-a comportat ca si cum nu am existat vreodata si nu ne cunoastem. Nu a incercat sa ia legatura cu mine sau sa vada cum este copilul", a spus Jaqueline.

Sursa foto: The Sun.