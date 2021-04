Barcelona a ales varianta ideala in cazul in care transferul lui Haaland pica! Starul din Premier League pe care Laporta il doreste pe Camp Nou

Barcelona face eforturi pentru a-si asigura semnatura unui atacant de top la finalul sezonului.

Principala tinta a catalanilor este Erling Haaland. Mino Raiola, impresarul atacantului norvegian, chiar s-a deplasat joi la Barcelona unde a avut o intalnire cu Joan Laporta.

Pentru vedeta Borussiei Dortmund exista insa o competitie foarte mare, intrucat si Real Madrid ar dori sa il transfere, dar si gigantii din Premier League Manchester United, Manchester City si Chelsea.

In acest context, oficialii clubului de pe Camp Nou iau in calcul si o posibila varianta de rezerva in cazul in care nu ar reusi sa il transfere pe Haaland.

Cotidianul spaniol SPORT anunta ca Barcelona este interesata de capitanul lui Tottenham Harry Kane. Spaniolii anunta ca atacantul nationalei Angliei ar dori de asemenea sa paraseasca echipa antrenata de Jose Mourinho si sa mearga la un club unde ar avea mai multe sanse de a castiga trofee.

Conform sursei citate, oficialii clubului blau-grana nu considera o problema salariul de 12 milioane de euro pe care Kane il castiga la Londra si sunt hotarati sa il aduca pe Camp Nou in cazul in care afacerea Haaland nu se materializeaza.

De asemenea, o alta varianta care se vehiculeaza inca din vara trecuta este Lautaro Martinez de la Inter, dar si Aguero, care va parasi pe Manchester City la finalul sezonului.