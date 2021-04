Soc in Premier League! Chelsea, umilita pe teren propriu de echipa de pe penultimul loc! Este prima infrangere pentru Tuchel de cand a venit la Londra! Aici tot ce s-a intamplat in Chelsea 2-5 West Brom

West Bromwich Albion este prima echipa care o invinge pe Chelsea de la venirea pe Stamford Bridge a lui Thomas Tuchel.

Victoria echipei antrenate de Sam Allardyce este cu atat mai surprinzatoare cu cat West Bromwich se afla inaintea etapei pe penultimul loc in Premier League cu doar 18 puncte in 29 de etape, la 10 distanta de locul 17 ocupat de Newcastle, primul loc ce asigura ramanerea in Premier League.

Mai mult, Allerdayce este recunoscut drept un antrenor foarte defensiv, iar acest lucru s-a putut vedea din plin in ultimele 7 etape de Premier League, in care echipa sa a marcat doar 3 goluri.

De aceasta data, West Bromwich Albion a dat peste cap toate calculele hartiei si a inscris nu mai putin de 5 goluri pe Stamford Bridge, profitand si de faptul ca Thiago Silva a fost eliminat in minutul 29 pentru cumul de cartonase galbene.

Pereira si Robinson cu cate o 'dubla' si Diagne au fost eroii echipei din Birmingham, in vreme ce pentru Chelsea au mai spalat putin din rusine Pulisic si Mount.

Este prima infrangere pentru Thomas Tuchel de cand a preluat banca lui Chelsea de la Frank Lampard la finalul lunii ianuarie.

Rezumatul meciului Chelsea 2-5 West Bromwich Albion