Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar recent l-a prezentat și pe Ștefan Opriș (19 ani), cedat de Universitatea Cluj.

Tot de la U Cluj ar fi putut veni și Atanas Trică (21 de ani), atacantul care a beneficiat, în sezonul precedent, de încrederea antrenorilor Ioan Ovidiu Sabău și Cristiano Bergodi. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut existența unor discuții legate de transfer.

Dinamo l-a vrut pe Atanas Trică

La începutul acestei perioade de mercato au apărut zvonuri potrivit cărora Dinamo ar fi trebuit să plătească aproximativ 200.000 de euro dacă ar fi vrut să-l transfere pe Trică în această vară.

”(Care a fost povestea cu Atanas Trică?) Au fost niște discuții legate de calitatea lui ca și jucător, de faptul că împotriva lui Dinamo a făcut niște meciuri bune de fiecare dată. Noi, în ianuarie, am avut pe listă vreo șase - șapte atacanți pe care puteam să-i accesăm, puteau să vină și ar fi constituit o soluție.

Nu pot să garantez că era o soluție câștigătoare sau nu. În urma discuțiilor în echipă, s-a luat decizia de a nu accesa nicio pistă din ei și prin februarie ne-a venit din nou ideea: «Hai să vedem ce mai face Pușcaș» și așa s-a ajuns la Pușcaș”, a spus Nicolescu, potrivit ProSport.

În stagiunea recent încheiată, Trică a bifat șapte apariții în play-off (un gol), 18 în sezonul regulat (un assist), două în preliminariile Conference League și patru în Cupa României (două goluri, un assist).

Cifrele lui Atanas Trică

Atanas Trică a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Universitatea Craiova, Steaua București, CS Tunari, CSM Slatina și ”U” Cluj, cu care a semnat în urmă cu un an din postura de jucător liber de contract.