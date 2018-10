ACUM Liverpool 0-0 Man City, meciul sezonului in Anglia! Cine bate e lider in Premier League

Urmareste aici cele mai importante faze ale meciului

Fazele meciului:



Liverpool este neinvinsa de City pe Anfield in ultimii 15 ani. Ultimele cinci meciuri directe au fost castigate de Liverpool.



Min 10: Liverpool a inceput mai bine acest meci, e stapana pe joc si s-a instalat in jumatatea lui City din primele minute. Nu au fost ocazii clare pana acum.

Echipele de start:



Liverpool - Manchester City este cel mai asteptat meci al sezonului in Premier League.

Echipele sunt in forma maxima, niciuna n-a pierdut vreun meci de campionat in acest inceput de sezon, iar cine castiga in aceasta seara devine lider in Premier League.

In acest moment, primul loc este ocupat de Chelsea, cu 20 de puncte, dar si cu un meci in plus. Chelsea a castigat astazi cu 3-0 in deplasarea de la Southampton.

City si Liverpool au cate 19 puncte.