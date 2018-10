Vesti proaste pentru Contra si Radoi! Zi de cosmar pentru Tatarusanu si Ionut Radu

Selectionerii au motive de ingrijorare dupa ce Radu si Tatarusanu au primit fiecare cate 3 goluri in Serie A si Ligue 1.

Ionut Radu a gafat astazi in Serie A in meciul pierdut de Genoa scor 3-1 contra celor de la Parma. Portarul nationalei de tineret "a comis-o" la scorul de 1-0 pentru echipa lui, iar apoi a mai primit 2 goluri in 10 minute. Detalii AICI

Nici poarta nationalei mari nu pare sigura. Ciprian Tatarusanu a primit 3 goluri intr-o repriza de la Bordeaux, iar prestatia din acest meci face ca meciul foarte bun cu Lyon cand a aparat un penalty in fata lui Fekir sa fie sters cu buretele.

Nationala lui Contra evolueaza pe 11 octombire de la ora 21:45 in Lituania si pe 16 octombrie de la ora 16:00 cu Serbia pe National Arena.

Nationala "mica" antrenata de Mirel Radoi joaca doua meciuri decisive pentru calificarea la turneul final din Italia 2019. Romania - Tara Galilor se joaca in 12 octombrie, in timp ce partida cu Lichtenstein este programata 4 zile mai tarziu. Partidele urmand sa fie transmise de PRO X.