FOTO | Cum arata gazonul de pe Oblemenco inainte de Romania - Suedia. Contra e pesimist: "Cred ca se va rupe de la incalzire"

Victoriosi in Israel, jucatorii nationalei vor si revansa in fata Suediei, tara care ne-a rapit cel mai mare vis, invingandu-ne la penalty-uri in sferturile Mondialului din '94.

Echipa nationala va juca maine impotriva Suediei pe noul Oblemenco din Craiova.

Un stadion bijuterie al Romaniei, noul Oblemenco are parte de un gazon care le-a facut probleme pana acum jucatorilor care au pasit pe el, facandu-l mai ales pe Devis Mangia, antrenorul lui CSU Craiova, sa se planga de calitatea ierbii puse.

Oltenii au apelat inaintea meciului cu Suedia la o firma specializata din Olanda, pentru a se asigura ca gazonul va fi in conditii acceptabile.

Astazi, pe Oblemenco au fost aduse ventilatoare speciale pentru a degaja apa din zonele in care terenul sufera cel mai mult.

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit si el, declarandu-se pesimist: "Cred ca se va rupe de la incalzire", a spus el.

"Venim de pe un gazon foarte bun, din Israel, la acesta si e foarte probabil sa fim nevoiti sa alergam mai mult, sa ne batem mai mult.



Nu am apucat sa vedem gazonul, dar o vom face maine dimineata. E clar, din ce am vorbit cu jucatorii de la Craiova si din ce am vazut personal cand am urmarit meciurile lor, cred ca gazonul se va rupe inca de la incalzire.

Din pacate, starea gazonului nu se ridica la frumusetea stadionului, dar speram ca in viitor sa se rezolve aceasta problema", a spus Contra.

Pentru a proteja terenul, jucatorii nationalei s-au antrenat astazi la o baza de pregatire din Craiova.