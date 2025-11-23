S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei

S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei Tenis
Emma Răducanu (23 de ani) pare să fi pus capăt speculațiilor privind viața sa sentimentală.

TenisWTAemma raducanu
Jucătoarea britanică de tenis cu origini românești a oferit un indiciu major pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

După o perioadă în care fanii și presa au încercat să ghicească cine îi stă alături, campioana de la US Open 2021 a postat recent o serie de imagini dintr-un weekend relaxant. "Ultima din weekend", a scris ea în descrierea fotografiilor. Într-una dintre imagini, Emma apare zâmbitoare alături de o prietenă și un bărbat misterios.

Presa din Marea Britanie, prin publicația The Sun, l-a identificat rapid pe tânăr drept Jack Coman, originar din Noua Zeelandă, care lucrează în domeniul finanțelor.

Confirmarea subtilă a venit însă din secțiunea de comentarii. Un prieten al celor doi a postat cuvântul "lovers" (îndrăgostiți), însoțit de un emoji inimă. Reacția sportivei a fost sugestivă: a apreciat comentariul și a răspuns cu trei inimioare, gest interpretat de fani ca o validare a relației.

Sătulă de speculațiile presei

Viața amoroasă a Emmei a fost un subiect fierbinte în ultimele luni. Zvonurile au explodat în iunie, când s-a înscris la dublu mixt la US Open alături de Carlos Alcaraz, ambii fiind nevoiți să nege existența unei idile. Situația a devenit și mai bizară la Wimbledon, când Cameron Norrie a fost întrebat de un reporter dacă știe cine este iubitul Emmei.

Răducanu a catalogat acel moment drept "teribil" și a explicat pentru The Guardian cum vede interesul publicului pentru intimitatea sa.

"Știu, știu. Cred că vine la pachet cu teritoriul, oamenii sunt atât de curioși. Cred că sunt mai curioși de știrile astea decât de rezultatele din tenis. Dar eu îmi țin viața privată deoparte. E mereu amuzant când oamenii încearcă să afle ceva, dar încerc să nu pun la suflet", a spus jucătoarea.

