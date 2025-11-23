S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei

Jucătoarea britanică de tenis cu origini românești a oferit un indiciu major pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că trăiește o nouă poveste de dragoste.



După o perioadă în care fanii și presa au încercat să ghicească cine îi stă alături, campioana de la US Open 2021 a postat recent o serie de imagini dintr-un weekend relaxant. "Ultima din weekend", a scris ea în descrierea fotografiilor. Într-una dintre imagini, Emma apare zâmbitoare alături de o prietenă și un bărbat misterios.



Presa din Marea Britanie, prin publicația The Sun, l-a identificat rapid pe tânăr drept Jack Coman, originar din Noua Zeelandă, care lucrează în domeniul finanțelor.



Confirmarea subtilă a venit însă din secțiunea de comentarii. Un prieten al celor doi a postat cuvântul "lovers" (îndrăgostiți), însoțit de un emoji inimă. Reacția sportivei a fost sugestivă: a apreciat comentariul și a răspuns cu trei inimioare, gest interpretat de fani ca o validare a relației.

