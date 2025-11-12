Despre Emma Răducanu (22 de ani, 29 WTA) se poate spune că, în ceea ce privește tenisul de nivel foarte înalt, „n-a dansat decât o vară“.
Rezultatele ei cu adevărat spectaculoase datează, în întregime, din 2021. An în care a și atins „Everestul“, câștigând US Open, venind din calificări, cu zece victorii fără set pierdut! Apoi, Emma a început să înșire doar alt tip de „victorii“. Cele comerciale prin semnarea unor contracte de publicitate bănoase.
La un moment dat, în 2022, Emma avea mai mulți sponsori decât victorii în circuitul WTA!
Emma Răducanu a vizitat naționala de rugby!
Căderea lui Răducanu, în tenisul feminin, a mai avut niște cauze concrete, dincolo de timpul pierdut la acțiunile publicitare. La indicația tatălui, ea și-a schimbat antrenorii precum „șosetele“, iar accidentările repetate au tot scos-o din circuitul WTA.
Inclusiv acum, Emma e în perioada de recuperare, după o altă accidentare. Ultimele ei trei meciuri, toate pierdute, s-au jucat, între 29 septembrie – 14 octombrie.
Cu mai mult timp liber la dispoziție, Răducanu s-a reprofilat un pic. Pentru că tocmai a vizitat naționala Angliei de rugby, la baza de pregătire de la Pennyhill Park. Imaginile din galeria alăturată ne-o arată pe Emma într-o dispoziție foarte bună, semn că s-a obișnuit să aibă pauze lungi de la tenis.