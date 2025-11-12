GALERIE FOTO Emma Răducanu s-a reprofilat: accidentată, s-a apucat de un alt sport!

Amir Kiarash
Născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică, britanica de 22 de ani a dispărut din circuitul WTA. Încă o dată! Așa că are mult timp liber la dispoziție.

emma raducanu Rugby Tenis
Despre Emma Răducanu (22 de ani, 29 WTA) se poate spune că, în ceea ce privește tenisul de nivel foarte înalt, „n-a dansat decât o vară“.

Rezultatele ei cu adevărat spectaculoase datează, în întregime, din 2021. An în care a și atins „Everestul“, câștigând US Open, venind din calificări, cu zece victorii fără set pierdut! Apoi, Emma a început să înșire doar alt tip de „victorii“. Cele comerciale prin semnarea unor contracte de publicitate bănoase.

La un moment dat, în 2022, Emma avea mai mulți sponsori decât victorii în circuitul WTA!

Emma Răducanu, de la tenis la rugby

Emma Răducanu a vizitat naționala de rugby!

Căderea lui Răducanu, în tenisul feminin, a mai avut niște cauze concrete, dincolo de timpul pierdut la acțiunile publicitare. La indicația tatălui, ea și-a schimbat antrenorii precum „șosetele“, iar accidentările repetate au tot scos-o din circuitul WTA. 

Inclusiv acum, Emma e în perioada de recuperare, după o altă accidentare. Ultimele ei trei meciuri, toate pierdute, s-au jucat, între 29 septembrie – 14 octombrie.

Cu mai mult timp liber la dispoziție, Răducanu s-a reprofilat un pic. Pentru că tocmai a vizitat naționala Angliei de rugby, la baza de pregătire de la Pennyhill Park. Imaginile din galeria alăturată ne-o arată pe Emma într-o dispoziție foarte bună, semn că s-a obișnuit să aibă pauze lungi de la tenis.

Sabalenka a corectat recordul Serenei Williams pentru cel mai fructuos an în istoria tenisului feminin
Rybakina, ironizată de americani pentru modul în care a celebrat câștigarea celui mai mare premiu din istoria tenisului feminin
Tenisul mai așteaptă: Ons Jabeur anunță că e însărcinată, după ce a promis că se întoarce în circuit
„Nu v-ați săturat unul de celălalt?” Răspunsurile savuroase oferite de Sinner și Alcaraz
Steaua București a ajuns o epavă! Echipa cu 40 de titluri de campioană, loc jenant într-o ligă cu doar nouă echipe
Florin Tănase, „sifonul” lui Gigi Becali la FCSB? Patronul roș-albaștrilor a intervenit la TV
Ce știa Filipe Coelho despre Universitatea Craiova înainte să semneze: „Mi-am făcut temele”. Toate declarațiile de la prezentarea antrenorului
Ionuț Andrei Radu, titular în La Liga, ne asigură: ”Sunt sută la sută convins că ne vom califica la Mondiale”
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

S-a făcut de râs! Ce i-a spus Vinicius lui Rațiu înainte să fie ”împachetat” de fundașul român

E gata! Universitatea Craiova a numit antrenorul, după plecarea lui Mirel Rădoi: ”Îi dorim mult succes!”



Florin Tănase, „sifonul” lui Gigi Becali la FCSB? Patronul roș-albaștrilor a intervenit la TV
„Nu v-ați săturat unul de celălalt?” Răspunsurile savuroase oferite de Sinner și Alcaraz
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Schimbări importante pentru Cupa Mondială de Rugby din 2027. Ce trebuie să facă România pentru a se califica
Două vedete ale naționalei Franței, arestate pentru agresiune sexuală!
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
stirileprotv China, care deține deja monopol mondial pe pământuri rare, anunță că a descoperit minerale de mare valoare până și în plante

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

stirileprotv Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

stirileprotv Nadia Comăneci împlineşte 64 de ani. Povestea „Zeiţei de la Montreal”. GALERIE FOTO

