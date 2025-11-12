Despre Emma Răducanu (22 de ani, 29 WTA) se poate spune că, în ceea ce privește tenisul de nivel foarte înalt, „n-a dansat decât o vară“.

Rezultatele ei cu adevărat spectaculoase datează, în întregime, din 2021. An în care a și atins „Everestul“, câștigând US Open, venind din calificări, cu zece victorii fără set pierdut! Apoi, Emma a început să înșire doar alt tip de „victorii“. Cele comerciale prin semnarea unor contracte de publicitate bănoase.

La un moment dat, în 2022, Emma avea mai mulți sponsori decât victorii în circuitul WTA!

