Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a adunat douăzeci și opt de victorii, dintr-un total de cincizeci de partide oficiale disputate în 2025, în proba individuală.

În turneele de mare șlem, Emma Răducanu a reușit trei calificări în cel de-al treilea tur al competițiilor de la Melbourne, Wimbledon și New York.

Sportiva britanică cu tată român și mamă originară din China a vorbit despre relația pe care o are cu părinții, într-un interviu acordat The Times.

Născută în Canada, Emma Răducanu a făcut o incursiune în memorie și a oferit câteva exemple pentru a demonstra severitatea cu care părinții săi au îndrumat-o, în fazele incipiente ale vieții.

„Sunt atât de insistenți. Când eram mai mică, erau și mai insistenți. Acum sunt într-un punct în care îmi spun ce cred că e mai bine, dar își dau seama, în cele din urmă, că, cu cât insistă mai mult, cu atât o să opun mai multă rezistență.



Am văzut oameni foarte buni, cu care jucam la juniori, care aveau părinți mult mai permisivi și care spuneau: 'E în regulă dacă ai pierdut'. Iar acei jucători nu mai joacă tenis acum, deci nu îi învinovățesc pe părinții mei pentru asta.



Părinții mei erau total împotrivă iubiților, deoarece interferau cu antrenamentele. Când eram mai mică, nici măcar nu aveam voie să ies cu prietenele mele”, a spus Emma Răducanu, potrivit Express.

