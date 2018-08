Matache va debuta in nationala la 36 de ani! Va apara poarta la Europeanul de minifotbal, in direct la Pro X din 12 august

Matache ajunge in nationala la 36 de ani.

El va apara poarta nationalei de minifotbal la Euro.

Matache a trecut de 2 ani la minifotbal si e gata sa apere la Euro. Selectionerul ii motiveaza pe jucatori cu miracolul de la Liberec. Acum 9 ani, Matache a calificat-o pe Dinamo.

"Le am pe CD, sunt acasa, sunt in memoria mea, vor fi vesnic. Sunt momente unice pe care le-am trait si de ce nu, as vrea sa le repet daca se poate", a spus Florin Matache.

Europeanul de minifotbal din Ucraina va fi la Pro X, din 12 august. Romania a castigat 6 titluri europene din 8 posibile si e in grupa cu Anglia, Spania, Austria si Israel.

"Stim ca Romania la minifotbal a avut rezultate bune an de an, incercam sa tinem stacheta sus", a mai spus Matache.