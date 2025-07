Înotătorul român pare de neoprit în acest moment. Sportivul de la CS Dinamo a reușit să obțină două medalii de aur la Mondialele din Singapore. După ce a triumfat în proba de 200 metri liber, joi s-a impus și în finala de la 100 metri liber.



Ce scrie L'Equipe după ce David Popovici a devenit dublu campion mondial



Mai mult decât atât, David Popovici a reușit să stabilească și un nou record al competiției. El a încheiat finala de la 100 metri liber în 46.51. A fost foarte aproape de recordul mondial stabilit de Pan Zhanle la Jocurile Olimpice, 46.40.



Presa din străinătate a relatat imediat după terminarea finalei de la 100 metri liber. Iată ce au scris francezii de la L'Equipe:



"Mulțumită celei de-a doua cele mai bune performanțe din toate timpurile la nivel mondial (46''51), un nou record al Campionatului, David Popovici a câștigat finala de 100 m de la Campionatele Mondiale de la Singapore, joi, cu un finiș supersonic.



Românul în vârstă de 20 de ani, aflat la doar 11 sutimi de secundă de recordul mondial, i-a învins clar pe americanul Jack Alexy (46''92) și pe australianul Kyle Chalmers (47''17)", se arată în materialul publicat de L'Equipe.

Și spaniolii de la Marca au scris despre performanța lui David Popovici: "Românul David Popovici, considerat un reper pentru noua generație de înotători, inclusiv pentru tânărul spaniol Luka Hoek, a reușit la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore o nouă dublă de aur în probele de viteză, după modelul pe care l-a stabilit deja la Budapesta, în 2022.



După ce a cucerit titlul mondial la 200 metri liber, Popovici a obținut și aurul la 100 metri liber, într-o cursă extrem de solicitantă. Și de această dată, sportivul român a fost nevoit să recupereze pe ultimii metri, însă efortul final a fost mai puțin dramatic decât cel din proba de marți".



Prima reacție a lui David Popovici



Imediat după ieșirea din bazin, David Popovici a acordat un flash-interviu. Sportivul român s-a declarat foarte fericit după această performanță:



"În câteva cuvinte pot spune că sunt foarte fericit să fiu aici. Îmi imaginez că am niște ziduri lângă culoarul meu, astfel că mă comport ca și cum aș fi singur și fac ceea ce am pregătit.



Ceva ce am îmbunătățit semnificativ față de anul trecut, atât la 100 de metri, cât și la 200 metri, este înotul pe sub apă și lungimea fiecărei mișcări de braț. Sunt chestiuni plictisitoare ale înotătorilor, dar pentru mine a funcționat și, așa cum am zis, sunt foarte fericit să mă aflu aici", a declarat David Popovici.



Sportivul legitimat la CS Dinamo a devenit azi primul înotător din istorie care câștigă de două ori titlul de campion mondial la probele de 100 m și 200 m liber.