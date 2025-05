Câștigătorii curselor disputate până acum:

Thailand Motorcycle Grand Prix (Chang International Circuit / Buriram / 2 martie) - Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)

Argentine Motorcycle Grand Prix (Autodromo Termas de Rio Hondo / Termas de Rio Hondo / 16 martie) - Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)

Motorcycle Grand Prix of the Americas (Circuit of the Americas / Austin / 30 martie) - Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

Qatar Motorcycle Grand Prix (Lusail International Circuit / Lusail / 13 aprilie) - Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)

Spanish Motorcycle Grand Prix (Circuito de Jerez – Angel Nieto / Jerez de la Frontera / 27 aprilie) - Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP)

French Motorcycle Grand Prix (Bugatti Circuit / Le Mans / 11 mai) - Johann Zarco (Castrol Honda LCR)

British Motorcycle Grand Prix (Silverstone Circuit / Silverstone / 25 mai) - Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Spaniolul Marc Marquez (32 de ani) a câștigat trei curse și s-a mai clasat de alte două ori pe podium, în acest început de sezon al MotoGP 2025. Sextuplul campion mondial în motociclism (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) este urmat în clasamentul riderilor de fratele său, Alex Marquez (29 de ani), care a câștigat o cursă și a treminat alte trei pe locul secund. În clasamentul echipelor, Ducati domină autoritar clasamentul. De altfel, șase din primii zece piloți concurează pe motociclete Ducati, dezvoltate de compania italiană cu sediul lângă Bologna, deținută de Lamborghini, aflată la rândul său în proprietatea Volkswagen Group prin subsidiara Audi.



Programul viitor al MotoGP 2025:

Aragon Motorcycle Grand Prix - MotorLand Aragon, Alcaniz / 8 iunie

Italian Motorcycle Grand Prix - Mugello Circuit, Scarperia e San Piero / 22 iunie

Dutch TT - TT Circuit Assen, Assen / 29 iunie

German Motorcycle Grand Prix - Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal / 13 iulie

Czech Republic Motorcycle Grand Prix - Brno Circuit, Brno / 20 iulie

Austrian Motorcycle Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg / 17 august

Hungarian Motorcycle Grand Prix - Balaton Park Circuit, Balatonfokajar / 24 august

Catalan Motorcycle Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo / 7 septembrie

San Marino and Rimini Riviera Motorcycle Grand Prix - Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico / 14 septembrie

Japanese Motorcycle Grand Prix - Mobility Resort Motegi, Motegi / 28 septembrie

Indonesian Motorcycle Grand Prix - Pertamina Mandalika International Street Circuit, Mandalika / 5 octombrie

Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island / 19 octombrie

Malaysian motorcycle Grand Prix - Petronas Sepang International Circuit, Sepang / 26 octombrie

Portuguese Motorcycle Grand Prix - Algarve International Circuit, Portimão / 9 noiembrie

Valencian Community motorcycle Grand Prix - Circuit Ricardo Tormo, Valencia / 16 noiembrie





Top 10 în clasamentul individual:

1. Marc Marquez (Spania / Ducati Lenovo Team / motocicletă Ducati) - 196 puncte

2. Alex Marquez (Spania / BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati) - 172 puncte

3. Francesco Bagnaia (Italia / Ducati Lenovo Team / Ducati) - 124 puncte

4. Franco Morbidelli (Italia / Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati) - 98 puncte

5. Johann Zarco (Franța / Castrol Honda LCR / Honda) - 97 puncte

6. Fabio Di Giannantonio (Italia / Pertamina Enduro VR46 Racing Team / Ducati) - 88 puncte

7. Marco Bezzecchi (Italia / Aprilia Racing / Aprilia) - 69 puncte

8. Fabio Quartararo (Franța / Monster Energy Yamaha MotoGP Team / Yamaha) - 59 puncte

9. Pedro Acosta (Spania / Red Bull KTM Factory Racing / KTM) - 58 puncte

10. Fermin Aldeguer (Spania / BK8 Gresini Racing MotoGP / Ducati) - 56 puncte





Top 5 în clasamentul pe echipe:

1. Ducati Lenovo Team (Ducati) - 320 puncte

2. BK8 Gresini Racing MotoGP (Ducati) - 228 puncte

3. Pertamina Enduro VR46 Racing Team (Ducati) - 186 puncte

4. Castrol Honda LCR (Honda) - 97 puncte

5. Red Bull KTM Factory Racing (KTM) - 92 puncte

Foto - Getty Images