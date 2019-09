FOTO / Prietena lui Dragulescu de la Rio este printre cele mai sexy femei din Marea Britanie

Cei doi s-au cunoscut in autobuzul care ii ducea in Satul Olimpic.

Tonia Couch (30 ani), saritoarea in apa care s-a fotografiat impreuna cu gimnastul Marian Dragulescu in autobuzul sportivilor la Rio de Janeiro, este considerata una dintre cele mai frumoase femei si sportive din Marea Britanie. In 2016, dupa ce participase in proba de sarituri sincron impreuna cu Tom Daley, Couch a parcurs drumul dintre locatiile competitiilor si Satul Olimpic in acelasi autobuz cu Dragulescu, ei discutand indelung si facandu-si mai multe poze.

Tonia Couch nu este doar o femeie frumoasa. Ea a castigat numeroase titluri in Marea Britanie la sarituri in apa de la platforma 10 metri, medalii de aur si argint la Campionatele Europene si a iesit vicecampioana la Commonwealth Games. De asemenea, a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice din 2008, 2012 si 2016 (locurile 8, 5, 5), fiind considerata una dintre cele mai valoroase sportive din istoria tarii in aceasta proba.

Retrasa din activitate in noiembrie 2017, ea este antrenoare la Plymouth Life Centre si s-a lansat in afaceri, cu un salon de infrumusetare. De asemenea, este invitata des la emisiuni tv, este foarte populara pe Instagram, unde are peste 40.000 de urmaritori, si este inclusa mai mereu pe listele celor mai frumoase femei din sportul britanic.